Área Azul em Brusque está temporariamente fora do ar; entenda
Operação deve ser retomada apenas em dezembro
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque informa que o sistema da Área Azul está temporariamente fora do ar devido a problemas técnicos.
Uma equipe trabalha para resolver a situação e a expectativa é que a operação seja retomada a partir do dia 8 de dezembro.
Enquanto o sistema estiver indisponível, não haverá a cobrança da Área Azul, embora os monitores permaneçam no local, prestando o serviço de orientação à população.
A CDL Brusque pede à comunidade “que respeite os limites e o rodízio de estacionamento, garantindo o fluxo ordenado e responsável do trânsito nas ruas centrais de Brusque”.