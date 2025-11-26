Área Azul em Brusque está temporariamente fora do ar; entenda

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque informa que o sistema da Área Azul está temporariamente fora do ar devido a problemas técnicos.

Uma equipe trabalha para resolver a situação e a expectativa é que a operação seja retomada a partir do dia 8 de dezembro.

Enquanto o sistema estiver indisponível, não haverá a cobrança da Área Azul, embora os monitores permaneçam no local, prestando o serviço de orientação à população.

A CDL Brusque pede à comunidade “que respeite os limites e o rodízio de estacionamento, garantindo o fluxo ordenado e responsável do trânsito nas ruas centrais de Brusque”.