Área Azul passa a operar com novo aplicativo; saiba a data do retorno

O estacionamento rotativo Área Azul, administrado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL), passou por atualização e funcionará em um novo aplicativo, chamado Área Azul. O aplicativo está disponível através da App Store (iOS) e da Play Store (Android), e o monitoramento volta a ser realizado normalmente a partir de segunda-feira, 15 de dezembro.

Após concluir o cadastro e ativar o novo aplicativo, todos os créditos e placas do aplicativo anterior serão automaticamente reconhecidos, garantindo a continuidade do uso sem prejuízos. Entre esta quarta-feira, 10, e sábado, 13 de dezembro, os monitores estarão nas ruas orientando os motoristas sobre a mudança.

O monitoramento retorna a normalidade a partir de segunda-feira, 15, seguindo as regras já conhecidas: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45, e aos sábados das 9h às 12h. O tempo máximo de permanência por vaga continua em duas horas, assim como a tolerância de 15 minutos a partir do momento em que o veículo é estacionado, conforme regulamentação municipal.

“Nossos monitores estarão nos locais onde há estacionamento rotativo, deixando panfletos nos veículos e auxiliando quem tiver dúvidas sobre a atualização. Toda a equipe está preparada para apoiar os usuários nesse período de adaptação”, reforça o presidente da CDL de Brusque, Valter Kohler.

Mais informações sobre o funcionamento da Área Azul podem ser obtidas pelo telefone (47) 99228-0809 ou no ponto de apoio localizado na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque.

