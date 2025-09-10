Arena Brusque tem “sessão dupla” com vôlei e basquete nesta sexta-feira

Abel Moda Vôlei e Brusque Basquete entram em quadra na noite desta sexta-feira, 12, na Arena Brusque, por seus respectivos campeonatos estaduais. Às 18h30, é a vez do vôlei, em partida contra a Mampituba, de Criciúma; às 21h30, o atual campeão sul-brasileiro faz mais um clássico contra a Apab Blumenau.

Para assistir às duas partidas, é necessário comprar o ingresso de Abel Moda Vôlei x Mampituba, que custa R$ 10 e é vendido de forma antecipada online, no site OneTicket. Quando a partida terminar, é só aguardar o basquete. Quem for assistir apenas a Brusque Basquete x Apab Blumenau tem entrada livre na Arena após o final da partida de vôlei.

Como chegam as equipes

Vôlei

A Abel Moda Vôlei é, momentaneamente, vice-líder do Campeonato Catarinense, com cinco vitórias e duas derrotas. Está atrás da Pinhalense e ainda pode ser ultrapassada pelo Napoli, que tem quatro vitórias em quatro jogos.

As duas equipes jogaram no sábado, 6. Enquanto o time brusquense foi a São Ludgero e venceu o Copobras por 3 sets a 0 (parciais de 25-11, 25-10 e 25-9), a Mampituba perdeu para o Napoli, em Caçador, pelo mesmo placar (parciais de 15-25, 20-25 e 20-25).

Basquete

O Brusque Basquete não perde há seis jogos, desde que perdeu a decisão do título do Brasileiro CBB. Foi campeão do Sul-Brasileiro vencendo seus três jogos e também ganhou os três jogos da Chave B do Catarinense até aqui. Na quinta-feira, 4, venceu a Ajab, de Jaraguá do Sul, por 120 a 72, e segue na liderança.

A Apab Blumenau tem uma vitória e uma derrota na competição. Vem de um triunfo em casa por 76 a 74 sobre o Our Team, de Joinville.

