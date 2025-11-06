Armadilhas que detectam e interrompem a reprodução do mosquito da dengue são instaladas em Brusque

Brusque iniciou a instalação de novas tecnologias voltadas ao monitoramento e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A iniciativa faz parte das ações de intensificação no combate às doenças causadas pelo inseto, com o uso de ovitrampas e armadilhas biodegradáveis Biotraps, que permitem acompanhar e reduzir a população do mosquito de forma mais sustentável e eficaz.

As ovitrampas são dispositivos utilizados para detectar a presença do Aedes aegypti em diferentes regiões da cidade, por meio da coleta dos ovos depositados pelas fêmeas.

Já as armadilhas biodegradáveis Biotraps, introduzidas no município por meio de um termo de cooperação entre o setor público e o privado, foram desenvolvidas com tecnologia ecológica e sem impacto ambiental. Elas atuam de maneira complementar, interrompendo o ciclo de reprodução do vetor.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Carol Maçaneiro, as armadilhas permitem um controle mais inteligente e sustentável, além de fornecer dados que auxiliam a equipe de combate a endemias a agir de forma mais rápida e precisa nas áreas com maior risco de infestação.

A instalação das armadilhas já foi iniciada, com prioridade para os bairros que apresentam maior número de focos do mosquito. Os agentes de combate à dengue serão responsáveis pela manutenção e monitoramento dos equipamentos, realizando visitas periódicas para coleta e análise dos dados.

“A armadilha biodegradável é mais uma ferramenta que vem fortalecer o trabalho já realizado pela equipe de endemias. Mas é importante lembrar que o combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada: cada morador precisa fazer sua parte, eliminando recipientes com água parada e cuidando de seus quintais”, finaliza Carol.

