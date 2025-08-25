Arquibancada na avenida Beira Rio, em Brusque, tem data para ser inaugurada

A arquibancada construída na avenida Beira Rio, em Brusque, será inaugurada na sexta-feira, 29, às 14h. Trata-se de uma parceria entre a Territoreo Empreendimentos e a prefeitura.

O espaço de lazer fica na entrada do River Mall, na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, a margem esquerda da Beira Rio.

A arquibancada foi pensada como ambiente de convivência para a comunidade que frequenta a Beira Rio, especialmente aos domingos, em que a via é fechada para o trânsito.

“Percebemos que muitas pessoas já utilizavam o local, mas sem estrutura adequada, sentando-se em calçadas ou, até mesmo, na rua. A arquibancada vem justamente para oferecer conforto e segurança”, afirma o diretor-executivo da Territoreo, João Macedo.

Além da arquibancada, a empresa realizou melhorias nas calçadas e investiu na arborização do entorno.

João diz ainda que o projeto representa uma “gentileza urbana”, conceito que define iniciativas de empresas que colaboram para a qualificação dos espaços públicos.

“O lazer ainda é um desafio na cidade. Esta é uma intervenção pequena, mas significativa, em um local já consolidado e naturalmente atrativo”, ressalta o empresário.

O vice-prefeito de Brusque e secretário de Infraestrutura, Deco Batisti (Republicanos), valoriza a iniciativa entre o setor privado e o poder público.

“Será um novo ponto de encontro das famílias. Este tipo de parceria é fundamental porque mostra que Brusque é uma cidade cada vez mais viva, que se desenvolve com o poder público em parceria com a iniciativa privada”, opina.

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

