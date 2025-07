Arquidiocese não esclarece situação de empreendimento em terreno da antiga fazenda Padre Kleine

A reportagem do jornal O Município procurou, ao longo de vários dias, a Arquidiocese de Florianópolis para esclarecer informações sobre o Brilhante Business Park – empreendimento anunciado em 2021 no terreno da antiga Fazenda Padre Kleine, localizada às margens da rodovia Antônio Heil, no bairro Brilhante, em Itajaí.

O projeto inicia previa a construção de lotes industriais e comerciais em uma área que, segundo registros históricos, foi adquirida com recursos da comunidade do bairro Azambuja e vendida pela Igreja Católica a um consórcio de Joinville em 2016.

Foram encaminhadas perguntas à Arquidiocese relacionadas ao estágio do licenciamento ambiental, ao andamento do projeto, possíveis revisões no plano inicial, parcerias empresariais envolvidas e a destinação social dos recursos eventualmente arrecadados com o empreendimento.

Apesar das tentativas de contato com o arcebispo Dom Wilson Tadeu Jönck, com o padre Tarcísio Pedro Vieira (responsável pelo setor financeiro da Arquidiocese) e com sua assessoria, não houve retorno às ligações e mensagens enviadas pela reportagem.

A única resposta recebida foi da assessoria oficial da Arquidiocese, que limitou-se a informar que as pessoas com as informações solicitadas — Dom Wilson, padre Tarcísio e seu assessor — já haviam sido previamente contatadas pela reportagem.

A assessoria afirmou ainda que os esclarecimentos deveriam ser fornecidos diretamente por eles ou por seus representantes autorizados.

Dessa forma, até o momento, a Arquidiocese de Florianópolis não forneceu respostas aos questionamentos feitos pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestação futura.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: