Conheça o apartamento de Ana Paula Siebert à venda por R$ 6,5 milhões em Itapema

Imóvel no bairro Meia Praia tem quatro suítes e 188 m². Foto Lio Simas/Reprodução

A influenciadora e empresária Ana Paula Siebert Justus colocou à venda um apartamento que adquiriu para investimento em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, ainda em 2025. A transação foi realizada através de uma parceria da influenciadora com a Zah Empreendimentos, idealizadora do edifício Canvas, na rua 295 do bairro Meia Praia. Agora que as negociações da unidade 1001 acabaram de entrar na prateleira, caminham sob exclusividade do corretor de imóveis Gui Melo, especialista no segmento de altíssimo padrão.

Com uma planta generosa e vista privilegiada para o mar de Itapema, o projeto de interiores leva a assinatura da arquiteta Agnes Picolotto. Ao todo são quatro suítes numa área com 188 m². Conhecida por traduzir sofisticação em elementos atemporais, Picolotto utilizou uma paleta de cores neutras, marcenaria combinada com móveis Artefacto e uma iluminação cênica que valoriza cada detalhe dos acabamentos de luxo.

Ana Paula Siebert Justus e Gui Melo se conheceram no Leilão do Neymar Jr em 2025. Foto Arquivo Pessoal

A integração entre os ambientes de convivência e a área gourmet foi planejada para receber – uma marca registrada do casal Ana Paula Siebert e Roberto Justus. Cada móvel e objeto de decoração foi escolhido para conversar com a luz natural abundante, criando uma atmosfera que equilibra o conforto de um lar com a grandiosidade de um hotel cinco estrelas.

Para Gui Melo, o imóvel representa o que há de mais sólido no investimento imobiliário atual. Melo destaca que Itapema vive um momento de valorização exponencial, atraindo nomes de peso do cenário nacional.

“Esse é um dos apartamentos mais impressionantes de Itapema. Ter a exclusividade desse imóvel é um privilégio, pois ele se destaca pela riqueza de detalhes, pelo bom gosto e pela elegância que a Ana Paula, em conjunto com a Agnes, conseguiram projetar e executar", afirma o corretor de imóveis Gui Melo.

A decisão da influenciadora natural de Blumenau nesta venda ocorre em um momento estratégico. A região de Itapema e a vizinha Balneário Camboriú concentram os metros quadrados mais caros do Brasil. O apartamento de Siebert, avaliado em R$ 6,5 milhões, destaca-se pela privacidade e pelas comodidades de um condomínio de luxo na praia.

Pedras naturais são elementos que contrastam com a marcenaria em vários ambientes. Foto Lio Simas/Reprodução Arquiteta Agnes Picolotto aposta no mobiliário Artefacto para sala de estar. Foto Lio Simas/Reprodução Linhas finas no acabamento da marcenaria são destacados por frisos de iluminação. Foto Lio Simas/Reprodução Living recebe lustre orgânico sobre o centro da mesa. "Projetado para criar uma atmosfera leve, sofisticada e acolhedora", garante a arquiteta Agnes Picolotto. Foto Lio Simas/Reprodução

Assista ao vídeo com tour pelo imóvel: