Arraiá Solidário: confira entidades envolvidas, valores e programação completa da festa em Brusque

A segunda edição do Arraiá Solidário acontecerá no pavilhão da Fenarreco entre os dias 21 e 23 de junho. O evento é organizado pela ONG Mãos do Bem e conta com o apoio da Prefeitura de Brusque.

Além da Mãos do Bem, outras entidades também estão envolvidas no evento. O apoio da prefeitura será apenas na utilização do espaço do pavilhão. A entrada é gratuita e o estacionamento custará R$ 10. Quem quiser levar 1 kg de alimento não perecível terá uma área disponível para a recolha.

Cada entidade ficará responsável por uma brincadeira do evento ou venda de comidas, e todo o dinheiro arrecadado será usado na própria ONG.

Para a responsável pela Mãos do Bem, Cátia Ademir, o evento promove a colaboração da população de Brusque com as entidades e a visibilidade de cada uma delas.

Veja as entidades parceiras e função de cada:

Rede feminina: roda da fortuna

Apae: churrasco

Escoteiros: pipoca e batata frita

Charlotte: cachorro quente de festa

Cema: pastel

ONG Vidaa: mini pizza e brigadeiro

AMA: bolos, guloseimas e café

Círculo Trentino: espetinho

Associação Futebol Barateiro: crepes e churros

Icad: cachorrão

Projeto Transcender: Pinhão e quentão

Mãos do Bem: pinhão e quentão

Associação de Artesãos de Brusque: entrevero e canjica

Programação e “fogueira gigante”

Cátia afirma que a “fogueira gigante” terá mais de 15 metros, igual a edição passada, mas que no momento, a entidade aguarda a liberação emitida pelo Corpo de Bombeiros.

No primeiro dia da festa, na sexta-feira, 21, a abertura dos portões acontecerá às 17h. Na sequência, às 18h haverá uma apresentação artística e às 19h20 o cerimonial. Após isso, haverá a apresentação da artista Bia Barros às 20h. O encerramento da festa será às 00h.

Já no sábado, os portões irão abrir às 10h e a primeira atração será uma apresentação artística em conjunto com Porto Belo, às 11h. Depois, às 12h, haverá a apresentação de Rogerinho Las Flores.

Pela tarde, às 16h haverá o Coral Vivaz e às 18h apresentação de Ray Show. Às 19h20 haverá o cerimonial e às 20h o acendimento da fogueira gigante junto com show pirotécnico com fogos sem estampidos. A banda Hipnose irá subir ao palco às 22h e o encerramento da festa será às 00h.

No último dia da festa, os portões também abrirão às 10h. Às 12h haverá a apresentação de Rogerinho Las Flores e às 14h de Rivia. Às 17h, haverá o show com personagens Plenitude. Já às 19h show de Bruno Moritz e, às 00h, encerramento.

‘Esquenta’ na praça Barão de Schneeburg

No Sábado Fácil de junho, realizado no dia 8 de junho, das 9h às 17h, acontecerá o Esquenta para o Arraiá Solidário, na praça Barão de Schneeburg.

Na ocasião, as entidades vão se reunir na praça para convidar e distribuir brindes e snacks para a galera que estiver aproveitando o Sábado Fácil.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 21

17h – Abertura dos portões

18h – Apresentação artística

19h20 – Cerimonial

20h – Bia Barros

00h – Encerramento

Sábado, 22

10h – Abertura dos portões

11h – Apresentação artística com Porto Belo

12h – Rogerinho Las Flores

16h – Coral Vivaz

18h – Ray Show

19h20 – Cerimonial

20h – Acendimento da fogueira gigante e show pirotécnico com fogos sem estampidos

22h – Banda Hipnose

00h – Encerramento

Domingo, 23 (das 13h30 às 17h parque gratuito para crianças com deficiência)

10h – Abertura dos portões

12h – Rogerinho Las Flores

14h – Rivia

17h – Show com personagens Plenitude

19h – Bruno Moritz

00h – Encerramento

Confira a tabela de preços:

Cachorro quente de festa – R$ 8

– R$ 8 Cachorro – R$ 10

– R$ 10 Pinhão – R$ 7

– R$ 7 Quentão – R$ 7

– R$ 7 Pipoca – R$ 5

– R$ 5 Batata frita – R$ 10

– R$ 10 Mini pizza – R$ 8

– R$ 8 Brigadeiro – R$ 3

– R$ 3 Espetinho – R$ 12

– R$ 12 Crepe – R$ 20

– R$ 20 Carros – R$ 15 a 22

– R$ 15 a 22 Paçoca rolha (15g) – R$ 1

– R$ 1 Pé de moleque (17g) – R$ 1

– R$ 1 Doce de amendoim (45g) – R$ 2

– R$ 2 Cocada b ranca e coco queimado de festa – R$ 10

b – R$ 10 Pé de moleque de festa – R$ 10

– R$ 10 Coquinho copo – R$ 10

– R$ 10 Pacote felicidade (doces variados) – R$ 5

– R$ 5 Café – R$ 5

– R$ 5 Bolo de milho fatia – R$ 8

– R$ 8 Bolo de chocolate fatia – R$ 10

– R$ 10 Bolo de pote (400g) – R$ 14

– R$ 14 Cuca fatia – R$ 10

Churrasco

Filé Duplo (acompanha três tipos de salada, maionese, pão e farofa) – R$ 60

– R$ 60 Contra Filé (acompanha três tipos de salada, maionese, pão e farofa) – R$ 45

