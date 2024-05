Arraiá Solidário: segunda edição da festa junina de Brusque tem programação divulgada

A segunda edição do Arraiá Solidário acontecerá em Brusque entre os dias 21 e 23 de junho. A festa junina ocorrerá no pavilhão da Fenarreco. A entrada será gratuita e haverá coleta de alimentos não perecíveis. O estacionamento custará R$ 10.

A Prefeitura de Brusque confirmou que a “fogueira gigante” está confirmada na segunda edição. No ano passado, o evento contou com uma fogueira de mais de 15 metros. O tamanho da atração deste ano ainda não foi divulgado.

Ainda conforme a prefeitura, haverá show de fogos de artifício silenciosos, parque de diversões, culinária típica, apresentações artísticas e música.

As vendas de comidas e bebidas ficarão a cargo de entidades do município. O valor arrecadado permanecerá com as entidades. O local contará também com a Feira Empreender, um espaço destinado aos microempreendedores do município.

Programação

Na abertura do evento, uma sexta-feira, ocorrerá apresentação musical da cantora Bia Barros. No sábado, dia da fogueira e do show de fogos, Rogerinho Las Flores, Ray Show e banda Hipnose sobem no palco.

O encerramento, no domingo, será com Rogerinho Las Flores, Rívia, Bruno Moritz e haverá show com personagens. A prefeitura divulgou ainda que o parque será gratuito das 13h30 às 17h para crianças com deficiência no último dia da festa junina.

