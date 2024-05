Arraiá Solidário: segunda edição da festa junina de Brusque terá ‘esquenta’ na Praça Barão de Schneeburg

Em reunião com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, a entidade assistencial Mãos do Bem e a Prefeitura de Brusque, ficou decidido que será realizado no Sábado Fácil de junho, no dia 8, das 9h às 17h, o Esquenta pro Arraiá Solidário, na Praça Barão de Schneeburg.

“Queremos movimentar a cidade e deixar ela em clima junino já no começo do mês, pra gente preparar todo mundo para nosso maravilhoso evento”, enfatiza a diretora-geral de Turismo, Rafaela Maestri.

O Arraiá Solidário ocorre no próximo mês, entre os dias 21 e 23, no Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, com entrada gratuita. Vai ter parque de diversões, muitas apresentações musicais e artísticas, além de diversas comidas típicas.

Confira a programação aqui.

Distribuição de brindes

Na ocasião, as entidades vão se reunir na Praça Barão de Schneeburg para convidar e distribuir brindes e snacks para a galera que estiver aproveitando o Sábado Fácil.

“Quando falamos de Arraiá Solidário, falamos de inclusão, de diversidade e festa, por isso, teremos também muita música na praça para animar todo mundo”, continua Rafa.

Além disso, a diretora já avisa a comunidade que a Jabiraca do Arraiá vai passar pelos bairros para convidar todo mundo a participar do evento.

“Como em todas ações do Turismo, queremos destrinchar ele para todos os cantos da nossa cidade, convidando as crianças e as famílias, para mais uma vez, juntos no Pavilhão da Fenarreco, a gente comemorar”, conclui.

