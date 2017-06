Arraial do Sesc ocorre neste domingo com muitas brincadeiras

Neste domingo, 18, será realizado o Arraial do Sesc. O evento que ocorre na quadra do Sesc, começa às 13h30 e segue até as 17h30.

No local haverá brincadeiras como: pescaria, jogo das argolas, acerte o alvo, boca do palhaço, corrida do saco, corrida da colher, dança da laranja, brincadeira do balão. Haverá também apresentação de quadrilha com os alunos do Sesc Escola, a partir das 14h30.

Serão vendidos na festa, cachorro-quente, pinhão, pipoca, bolo, brigadeiro e quentão.

Mais informações: 3351-2599.