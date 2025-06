Arteris pode assumir região do Morro dos Cavalos, em Palhoça, em aditivo do contrato de concessão

Fumaça branca

O Tribunal de Contas da União está avaliando a possibilidade de o contrato de concessão da Arteris ser aditivado para que a empresa assuma o Morro dos Cavalos, em Palhoça e assim, finalmente, se dê solução a um dos maiores gargalos na BR-101. Se assim for, ela será responsável pela execução dos túneis ou da via de contorno, como foi sugerida pelo governador Jorginho Mello. Aleluia!

Fã

O ex-craque catarinense Paulo Roberto Falcão está vibrando com a contratação do italiano Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira de futebol. São velhos amigos desde os tempos do Roma, de 1980 a 1985. O sempre “Rei de Roma” vê nele os predicados fundamentais para ter sucesso, dentro e fora do campo, como o bom humor e a humildade. A conferir.

Desencanto

Os pelo menos 4 milhões de catarinenses de descendência italiana comemoram neste 2025, meio tristes, os 150 anos da grande imigração italiana no Estado. Estão desencantados não apenas com as recentes restrições para concessão da dupla cidadania a descendentes de italianos, mas também porque a velha promessa, de anos, de instalar um consulado em Florianópolis, que já o teve em tempos idos, ainda continua só como intenção.

Disputa

O portal O Antagonista confirma informação deste espaço: o Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo (550 metros), em Balneário Camboriú, pode perder o título antes mesmo de sair do chão. Os empreendedores do Burj Binghatti Jacob & Co Residences, que está sendo construído em Dubai, estão divulgando que o seu tem sete metros a mais. Deve ficar pronto em 2027, três anos antes do Senna Tower.

Notícia-crime

O deputado Sargento Lima (PL) deu entrada no Ministério Público de SC com notícia-crime contra um internauta que se chama “luisdasletras”, por crime de racismo e ofensas genéricas aos catarinenses. Pede também que a polícia o identifique. Em live de dias atrás afirmou que SC é um “lugarzinho, cheio de nazista, racista e de gente bosta”. Também prometeu fazer pichações em muros de Florianópolis. Deve ser um….. Deixemos pra lá.

Não encerra

O Supremo Tribunal Federal rejeitou, anteontem, pedido para encerrar uma ação penal movida pelo Ministério Público de SC contra um homem acusado de estupro com violência real, em 2017, em Joinville, mas só notificado pela vítima, cuidadora da mãe do acusado, em 2021. Prevaleceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, para quem, havendo violência real, mesmo que não haja lesões corporais, a ação penal é pública e incondicionada, ou seja, não depende de queixa da vítima para sua tramitação e não está sujeita à decadência pelo tempo decorrido.

Norma válida

A Advocacia-Geral da União garantiu junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a manutenção da validade de norma da UFSC que prevê o desligamento automático de alunos que abandonam o curso, sem necessidade de processo administrativo. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil para obrigar a universidade a instaurar processo formal. A norma, de 1997, estabelece que o aluno que não renovar a matrícula nem solicitar trancamento dentro do prazo previsto no calendário acadêmico terá o vínculo encerrado automaticamente. Como já se divulgou aqui, os abandonos passam de 50%.

Teletrabalho 1

Antes do advento do home office universalizado pela pandemia de covid-19, o Tribunal de Justiça de SC dava início, em 2015, a uma transformação que mudaria a forma de trabalhar no Judiciário, com projeto piloto envolvendo oito servidores em programa de teletrabalho. Virou referência nacional. Avaliações seguidas comprovaram que o modelo permitiu aumento de produtividade, qualidade na prestação jurisdicional, valorização dos servidores e ampliação de políticas inclusivas.

Teletrabalho 2

Conforme o último acompanhamento semestral, de julho a dezembro de 2024, os servidores em teletrabalho apresentaram um aumento de produtividade de 56,74% em relação aos seus colegas em regime presencial. Desde 2015, 627 servidores já passaram pelo regime, e atualmente 356 permanecem nessa modalidade — 27 deles atuando no exterior.

Mundo Senai

O Mundo Senai 2025, evento gratuito que apresenta ao público os laboratórios, tecnologias e cursos do Senai-SC, será realizado hoje e amanhã em todo Estado. A iniciativa abre as portas da instituição, a melhor do país na área, para que a comunidade converse com professores, participe de palestras, conheça as salas de aula e se informe sobre oportunidades de qualificação profissional.