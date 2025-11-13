ARTIGO – A revolução humana da criação

Em tempos de grandes transformações sociais, tecnológicas e econômicas, é importante lembrar que, por trás de tudo, está o ser humano. É ele quem cria, organiza e redefine o mundo em que vivemos. A força da criatividade e da ação coletiva está moldando uma nova forma de viver, um verdadeiro processo revolucionário em curso.

Durante a abertura do Web Summit Lisboa deixei uma mensagem clara: o desenvolvimento nasce das pessoas e das suas conexões. Essa produção coletiva é fruto da união entre diferentes setores — entidades empresariais, representantes governamentais e das áreas do comércio — que continuam a construir, juntos, um caminho de transformação.

O que se vê é uma metáfora viva: somos como um grande “apiário humano”, produtores da doçura de um mundo melhor. O mel dessa metáfora é o símbolo da esperança, da solidariedade e da ação concreta que transforma o presente. Não se trata de esperar o futuro, mas de vivê-lo agora, com consciência e propósito.

A convocação é para uma mudança de mentalidade. “Precisamos criar uma startup na nossa cabeça”, uma chamada para inovar também na forma de pensar e agir, transformando a cultura, os hábitos e as crenças. É a ideia de uma revolução silenciosa, que começa dentro de cada um, movida por valores humanos.

Nesta nova forma de pensar, o Brasil não é um “país de terceiro mundo”, nem uma “colônia de ninguém”. É uma nação de um povo movido pelo amor, pela paz, pela fraternidade e pela unidade.

O tom é de entusiasmo e fé no futuro. A crença está na criação, na juventude que traz novas ideias, e na capacidade coletiva de promover uma revolução, não apenas econômica, mas também social e espiritual.

Vamos acreditar na criação, nessa nova geração que transforma a vida e a economia. Vamos acreditar no nosso país e no que somos.