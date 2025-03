A arte, quando genuína, carrega em si o poder de emocionar e transformar, e para a artista de Brusque, Karolini Klann, cada pincelada é um convite para enxergar o mundo com mais cor e sensibilidade.

*Confira a galeria de fotos mais adiante

Seu talento singular, que há anos encanta admiradores a partir do bairro Águas Claras, acaba de ganhar mais um capítulo memorável em março de 2025.

Como resultado, recebeu um convite especial para expor suas obras no renomado evento de comemoração dos 30 anos do Stop Shop, um dos centros comerciais mais movimentados da cidade.

Brusque celebra sua arte

A notícia então chegou como um presente inesperado, despertando em Karolini uma alegria difícil de descrever.

Para uma artista independente, oportunidades como essa são verdadeiras vitrines para que sua arte alcance novos olhares, permitindo uma conexão mais próxima com o público.

Durante dois dias intensos, ela esteve rodeada por curiosos e admiradores que, muitos pela primeira vez, puderam tocar, observar de perto e se encantar com suas criações feitas à mão.

Karolini é mais do que uma pintora; é uma contadora de histórias através das cores e formas que imprime em cada peça.

Seu ateliê é um refúgio, onde a criatividade flui livremente entre tintas, pincéis e tecidos.

Ali, ela transforma taças de cristal em verdadeiras joias visuais, cada uma carregando uma essência única, um traço de sua alma.

Mas sua arte não se limita apenas às taças. Xícaras de café, peças de vestuário e objetos decorativos também ganham vida em suas mãos, sempre com um toque refinado e autêntico.

Harmonia criativa em Brusque

O ambiente onde Karolini cria suas obras não é feito apenas de telas e tintas, pois ele pulsa com vida, cercado pela natureza e os animais que tanto ama.

Galinhas ciscam pelo quintal, enquanto pássaros de diversas cores pousam nos galhos das árvores próximas, compondo um cenário bucólico e inspirador.

Ao lado dela, seu fiel cachorrinho repousa tranquilamente, às vezes correndo pelo jardim, como se quisesse participar daquela harmonia criativa.

Esses seres especiais, que ela cuida com tanto carinho, fazem parte do seu dia a dia, trazendo um sentido único ao seu espaço de trabalho.

Entre uma pincelada e outra, o som dos pássaros, o latido ocasional de seu companheiro canino e o movimento das galinhas tornam-se uma sinfonia natural que embala sua criatividade.

Expressão viva da arte

Seu olhar para os detalhes e sua paixão pela arte a tornam uma artista única, cuja sensibilidade transborda em cada obra.

Seja em uma taça ornamentada com traços delicados ou em uma peça vibrante carregada de simbolismo, sua arte toca a alma de quem a contempla.

Agora, com a oportunidade de expor em um evento tão prestigiado, Karolini reafirma seu lugar no cenário artístico de Brusque e região.

Seu trabalho, feito com amor e dedicação, segue conquistando corações e inspirando novos olhares.

Galeria mais adiante

E para aqueles que desejam mergulhar nesse universo encantador, uma galeria de fotos deslumbrante aguarda no fim desta edição

Assim, não perca a chance de conferir de perto as obras dessa artista brusquense, que transforma o cotidiano em pura poesia visual.

Galeria após anúncios

Arte de Brusque em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

