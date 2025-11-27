Artista expõe obras feitas em imersão na Espanha, em Brusque

A exposição Madrid, com pinturas concebidas em imersão na Espanha, será aberta nesta quinta-feira, 27, às 19h, na galeria de arte Composé, na rua Augusto Maluche, número 21, no Centro II, em Brusque. São dez telas com pinturas em acrílico, cinco de Hirna Martendal e cinco de sua aluna Sofya Pasini, que a acompanhou no curso de pintura em tela na Europa. As obras ficarão expostas até o dia 11 de dezembro.

“Eu gosto muito da temática de metamorfose, de transformação, porque eu acredito que aquela pessoa que sabe tudo, pensa que sabe tudo, na realidade não sabe de nada, porque a gente aprende todos os dias com outras pessoas, com situações. Então a gente tem sempre muito para aprender”, diz Hirna sobre suas principais inspirações.

Em 2016, Hirna fez uma exposição “A força e a beleza da natureza brasileira” representando o Brasil em Hamburgo. “Eu gosto muito da natureza. Dessa natureza que transforma também”, complementa a artista.

Hirna possui 53 anos, nasceu em Florianópolis e viveu em Biguaçu até 2001, quando se mudou para Brusque. É formada em artes pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e tem especialização em psicologia e na área de coaching. Esta foi a terceira vez que ela foi para a Espanha estudar sobre pintura em tela, sendo as outras vezes em 1999 e 2000.

O curso de pintura em tela em Madrid teve duração de 20 horas em ateliê de arte e nove horas em museus. Contou com os ensinamentos de três professores, dentre eles o pintor espanhol Francisco Soto Mesa, conhecido por suas obras de formas abstratas, que as orientou sobre pintura abstrata.

O Instituto Hirna Martendal foi aberto em janeiro de 2023, está localizado no Centro de Brusque e conta com uma equipe de seis professores e nove cursos. Hirna pretende voltar à Europa nos anos seguintes e levar mais alunos para estudar.

Assista agora mesmo!

Saiba quais foram as primeiras serrarias de Guabiruba:

