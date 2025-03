Árvore cai e interdita trecho da Beira Rio, em Brusque

Uma árvore caiu na avenida Beira Rio, no Centro de Brusque, e interditou um trecho da via na tarde desta sexta-feira, 21. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) atua no local.

A queda aconteceu em frente a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Não há previsão de liberação da via.

