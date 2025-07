Árvore de cinco toneladas é plantada em Brusque; saiba onde

O empreendimento da Territoreo, nos fundos do River Mall, em Brusque, começou a ganhar vida verde na quarta-feira, 2, com o plantio de um flamboyant na área gastronômica em construção. A árvore de cinco toneladas, trazida de Corupá, no Norte do estado, marca o início do paisagismo do espaço, que contará ainda com outras espécies voltadas ao sombreamento e ao bem-estar dos futuros visitantes.

De acordo com Gabriel Lúcio Auras, técnico paisagista e de jardinagem da Beira Rio Garden Center, a árvore já estava preparada para o replantio.

“Ela já passou por um processo de cura e foi adaptada para esse tipo de transporte. Fizemos um berço bem grande, utilizamos substrato específico para incentivar o enraizamento e, agora, o cuidado principal será com a rega nos primeiros 60 dias”, explica.

Segundo ele, também serão feitos curativos nas podas para evitar a proliferação de fungos. Com aproximadamente cinco toneladas, a árvore precisou ser içada com o auxílio de um caminhão especial.

“Existe toda uma logística para isso, não é simples transportar e plantar uma árvore desse porte. Mas hoje ela está no seu lugar definitivo e vai ficar por muito tempo embelezando a cidade”, completa o paisagista.

Para o CEO da Territoreo Empreendimentos, João Macedo, a arborização vai além da estética e complementa o propósito do projeto, que prevê arquibancada, quiosques e o espaço de exibição dos decorados.

“Esse é um espaço pensado para as pessoas. O conforto térmico que as árvores proporcionam é essencial, principalmente em períodos de calor intenso como os que enfrentamos no início do ano. Buscamos espécies que, além de belas, ofereçam sombra e sejam adequadas para áreas urbanas”, afirma.

Além do flamboyant, serão plantadas oito sibipirunas e outras espécies de menor porte. Todas foram escolhidas considerando características como sombreamento, porte e tipo de raiz, respeitando a infraestrutura do local e promovendo harmonia com a arquitetura do empreendimento.

“Nossa cidade precisa de mais iniciativas assim. Fazer a nossa parte é importante não só para quem vai usufruir desse espaço, mas também como exemplo para outras empresas”, destaca Macedo.

Sobre o flamboyant

Considerada uma das árvores mais bonitas do mundo, o flamboyant é uma espécie originária de Madagascar, na África.

As primeiras mudas foram trazidas para o Brasil no século XIX. É comum encontrá-lo na região Sudeste do país, plantado em parques, praças, jardins e calçadas.

A árvore flamboyant adulta pode chegar a 15 metros de altura e tende a crescer rápido: cerca de um metro e meio por ano nas regiões mais quentes.

