Árvores em barranco no Limoeiro causam transtornos a moradores há anos em Brusque

Os moradores da rua Vinte e Cinco de Julho, no bairro Limoeiro, em Brusque, continuam pedindo para que a prefeitura corte as árvores inclinadas que estão em um barranco. O medo deles é que, com as fortes chuvas, elas caiam nas residências.

O barranco está entre as ruas Vinte e Cinco de Julho e Quatro de Agosto. Moradora da rua há 30 anos, Eliane Maristela Moser, de 61 anos, contou à reportagem que já notificou a Defesa Civil, mas que, até o momento, nenhuma atitude foi tomada.

“Hoje elas estão com corte muito alto e estamos correndo perigo. O tronco das árvores é tão grande que não conseguimos abraçar. Estamos lutando contra essa situação há quatro anos”, diz.

Eliane também diz que não há meio fio em parte do barranco, o que acarreta na descida da água da chuva para dentro das casas. No temporal das últimas semanas, uma árvore caiu em cima da casa do morador Vilazio José Nascimento, 64, e a água invadiu a residência.

Descarte de lixo

Outro problema que ela denuncia, é o descarte irregular de lixo. Antigamente, o despejo era feito por toda extensão do barranco, de forma exagerada. Hoje, o foco está na esquina das ruas.

A reportagem de O Município foi até o local na última quinta-feira, 20, e encontrou resíduos e materiais orgânicos no início da rua. Ao longo do barranco, havia restos de materiais de construção, além de sacolas e embalagens de plástico.

“Jogam resto de material de construção e móveis, entre outras coisas. Fica feio para o bairro com toda essa sujeira.

No radar da Defesa Civil

O caso é de conhecimento da Defesa Civil desde 2022. No ano passado, uma vistoria apontou que o posicionamento das árvores e a exposição das plantas a fortes vendavais poderiam provocar futura queda, podendo atingir alguma residência.

A recomendação da época foi o corte/poda de árvores. A situação do local foi noticiada pelo jornal O Município em outubro do ano passado. Desde lá, os moradores relataram haver nenhuma mudança.

Novamente questionado, o chefe de operações e assistência da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Paulino Cugiki, afirmou que o órgão encaminha as necessidades para a Secretaria de Obras. A recomendação da Defesa Civil continua sendo a poda das árvores

“Sabemos que há uma parte que é dos terrenos privados, então é uma situação complexa”, diz.

Questionado, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirma que a única ação feita no local são as podas. Ele diz que há uma equipe que vai até a rua regularmente e realiza o corte. A próxima ação no local está prevista para a última semana de fevereiro.

