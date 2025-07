Notícia: Ex-servidor do Samae de Brusque, que usou carro da autarquia para ir a bar, faz acordo com o Ministério Público, devolve o valor de um dia de serviço e do uso indevido do veículo e mais multa no mesmo valor.

CEPB: Coitado Lauritx, será que ele não foi até lá para analisar a água que passarinho não bebe? Em inglês “water piu-piu don’t drink”!

Notícia: Vereador há 20 anos pela cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ser candidato ao senado por Santa Catarina e já enfrenta grande objeção de entidades empresariais catarinenses.

CEPB: Alguém tem que falar para eles, que a maioria esmagadora da população do estado é de direita, mas que aqui ninguém é trouxa!

Notícia: A prefeitura de Brusque pretende instalar semáforos inteligentes em 30 cruzamentos da cidade. Os novos equipamentos irão identificar horários e pontos de maior fluxo de veículos, ajustando automaticamente os tempos para melhorar o fluxo do tráfego. Resumindo: o tempo que a sinaleira vai ficar verde ou vermelha vai depender da quantidade de veículos passando na via naquele momento.

CEPB: Excelente e importante notícia para o trânsito de Brusque! Só tem um grande porém: não adianta o semáforo ser inteligente se quem vai regular as métricas do negócio lá na central for burro. Fica a dica.

Notícia: Ano passado, 1.522 motoristas foram multados por infrações relacionadas com o celular aqui em Brusque. Sejam elas dirigir usando o celular, apenas segurá-lo ou conduzir um veículo com fones de ouvido. Dessas multas 67,2% foram de homens ao volante. A multa nesse caso é de R$293,47 e gera 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo considerada uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.

CEPB: Ô Lauritx, tu sabes por que a maioria que leva essas multas de celular são homens? É porque o homem sempre atende o celular quando a mulher liga! Já a mulher… mesmo estando 24 horas por dia com o celular na mão… nem precisa falar, né ô!

Notícia: A nossa querida igreja da Paróquia São Judas Tadeu, no bairro Águas Claras, foi furtada por um casal, na tarde de domingo, 29, por volta das 15h. Foram levadas velas, uma toalha e outros itens que estavam sobre o altar. Segundo relatos, a mulher que aparece em um vídeo que circula nas redes sociais já é bem conhecida da população.

CEPB: Está explicado o azar do Flamengo nesse mesmo dia! Nosso padroeiro, São Judas Tadeu, infelizmente teve que ir atrás desse casal de meliantes e acabou não dando a atenção mais do que necessária para o jogo contra o Bayern de Munique. Mas ele está mais do que desculpado, pois tem muito crédito!

Notícia: Um homem de 35 anos foi preso na última segunda-feira, no bairro São Pedro, em Brusque, após roubar um pastor evangélico. Ele estava de porte de uma faca e roubou o celular da vítima.

CEPB: A turma dos caco-sem-vergonha não está mais perdoando nem a Igreja Católica e nem a Evangélica. O Armagedon se aproxima!

Notícia: Desde semana passada, as farmácias só podem vender as chamadas canetas emagrecedoras (Ozempic, Mounjaro, Weegovy, etc), com receita médica. O medicamento, que é usado no tratamento de duas doenças crônicas: diabetes tipo 2 e obesidade, ficou conhecido como a “caneta emagrecedora” e é a coqueluche para emagrecer sem muito esforço.

CEPB: Governo é f… quer acabar com a alegria dos gordinhos, né Lauritx!? Mas segundo informações, parece que eles já descobriram uma brecha na lei e estão comprando as canetas com as receitas da Ana Maria Braga. Isso mesmo! E tanto isso é verdade que o livro dela não tem mais para vender nas livrarias, acabaram com tudo. Outro livro que está acabando é o da Palmirinha também…

Notícia: No novo filme da Marvel “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, que estreia no dia 25 de julho nos Estados Unidos, o Coisa aparece com barba.

CEPB: Olha, que eu saiba, o coisa com barba é o marido daquela que foi no ginecologista com o avião da FAB.

Notícia: Depois de algumas semanas reclusa, Anitta reaparece nas mídias sociais com novo visual e a Internet vai a loucura.

CEPB: Não sei não, mas parece que ela esteve no mesmo cirurgião da Erica Hilton, não?

Notícia: Governo federal confirma o Curupira como mascote da COP 30 em Belém-PA. Símbolo do folclore indígena, Curupira será usado para divulgar a COp-30 e reforçar a centralidade das florestas na agenda climática liderada pelo brasil.

CEPB: Curupira é bem a cara do nosso país hoje: pequeno, virado numa bola de fogo e anda com os pés virados para trás, mas parece que vai para frente. Estamos no caminho “serto”!

Notícia: Mercosul fecha acordo que pode baixar preço do chocolate suíço e presidente argentino Javier Milei faz duras crítica ao bloco econômico.

CEPB: Vamos “se” respeitar né, gente! A população não está dando conta de comprar uma barra de chocolate normal que era de 400 gramas e passaram para 180 gramas (com o mesmo preço) e os caras estão se estapeando para baixar preço do chocolate suíço? A coisa está tão feia que estamos começando a concordar com os argentinos!

