Há algum tempo observo todo o burburinho que envolveu o lançamento do filme Quatro Vidas de um Cachorro (A Dog’s Purpose), desde os primeiros trailers que foram compartilhados milhares de vezes nas redes sociais até o vídeo bombástico divulgado pelo site TMZ com uma cena de maus tratos a um Pastor Alemão usado nas filmagens, divulgado a uma semana da estreia.

Cães e Gatos são os nossos melhores amigos e, em muitos casos, são considerados até nossos filhos. A psicologia nos aponta os benefícios que a companhia deles nos proporcionam. Com eles também temos a oportunidade de aprender e exercitar o amor incondicional, o que de fato é algo extremamente positivo.

Mas esse acontecimento me fez pensar mesmo sobre a questão da reputação. O quanto afetamos o nosso entorno com nossas opiniões e o quanto somos afetados pelas opiniões alheias. Essa história de maus tratos do filme em questão fez com que ele sofresse um preconceito e boicote instantâneo e sua nota no site IMDB-Internet Movies Data Base chegou a ser 2,8. Com o tempo foi se desmistificando esse tal vídeo de maus tratos e as pessoas começaram a assistir o filme e sua nota foi aumentando gradativamente. Hoje, que o filme já saiu em DVD por aqui, sua nota já é 6,5 no IMDB.

Meu papel aqui não é emitir juízo de valor algum, mas tão somente oferecer uma reflexão sobre a compreensão do que essa história toda nos oferece e do quão poderosa uma reputação pode ser.

Opinar, mas talvez acima de tudo, buscar posicionamento é extremamente positivo e necessário, mas há que se ter cuidado, primeiro sobre as fontes consultadas e depois buscando uma análise ampla e profunda dos fatos e então observando a forma como isto será colocado. Façamos isso sem esquecer que tudo o que fazemos, pensamos e dizemos, gera impacto nos ambientes e em pessoas.

E outra reflexão importante é que não estamos preparados para ver abusos e maus tratos a cães e gatos – que são nossos melhores amigos, mas continuamos consumindo certos animais sem mesmo buscarmos uma reflexão sobre o assunto.

Torna-se fundamental buscarmos novas formas de olhar as mesmas coisas, pois esse pode ser um dos caminhos para a mudança consciente.

Gislaine Bremer – consultora e especialista em mapeamento de ciclos