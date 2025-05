O italiano Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira de futebol. Antigamente você escrevia apenas seleção brasileira, nem precisava escrever “de futebol”, porque todo mundo já sabia do que se tratava essa instituição nacional. Hoje, infelizmente, é essa lástima que estamos vendo!

Bom, o senhor Ancelotti vai receber 5 milhões de reais por mês, morar numa mansão no RJ com direito a carro blindado com segurança armada e jatinho particular disponível 24 horas por dia para ele poder se deslocar para onde quiser e quando bem querer. Ele também vai ter um plano de saúde internacional que permite realizar consultas, exames, remédios, etc, em qualquer lugar do planeta. Além disso, foram oferecidas a ele várias outras benesses para que ele, depois de muita conversa afiada, aceitasse a proposta da CBF, entre elas:

– passaporte do Beto Carrero com aquele Fast Pass

– ingressos na faixa pro camarote Brahma no desfile das Escolas de Samba

– mesa vip frente piscina no brunch do Copacabana Palace com all incluse de croissant de Nutella

– duas diárias por trimestre no Fazzenda Park Hotel em Gaspar

– uma pescaria de chalana por ano no Pantanal

– passagem de trem Curitiba x Morretes com direito a barreado no almoço

– passeio no barco Príncipe em Joinville na Baía da Babitonga

– kit de 81.000 reais para fazer o Legedários Premium Fasano em Campos do Jordão

– caipirinha vitalícia no Quiosque 12 em Copacabana

– bônus de 20.000 reais anual para poder jantar na melhor casa de fondue de Gramado

– cinco ingressos para o Pelznickel, na Guabiruba, em dezembro

– um par por mês de havaianas brancas com a bandeirinha do Brasil tamanho 43/44

– entrada free em qualquer show do Biriba em todo o território nacional

– biscoito globo e matte leão a la vonté em todas as praias do RJ

– camarote Spaten liberado na Oktoberfest para ele e sua senhora

– passe livre free food no buffet do Restaurante Siedlertal em Pomerode

Com isso tudo, até eu aceitava essa bucha aí, né ô!

Complicado

Essa semana tive o desprazer de ter que ir até o banco para depositar um cheque na minha conta. Cheque, que coisa mais antiquada! Mas enfim, já que recebi (obrigado, Senhor!) vamos colocar na conta pra torrar. Chegando na agência, às 7:30h da manhã, apenas quatro máquinas estavam em funcionamento. Para um banco do porte desse que eu fui, que é o maior banco que tem no país, é uma vergonha total! Mas para minha sorte não tinha ninguém na agência e pude escolher onde fazer a operação. Primeira máquina: não aceita depósito. Segunda máquina: inoperante. Terceira máquina: acabou o envelope. Quarta máquina: operação inválida. É ou não é o fim do mundo? Você quer botar dinheiro no banco e ele não aceita. Isso que estamos falando do maior banco do país, imagina quem tem conta no coisa lá? Esse está fuzilado! Saudades do BESC…

Cadê todo mundo

Outra coisa, há não muito tempo atrás as agências bancárias tinham muitos funcionários, hoje em dia pra conseguir falar com alguém o cara tem que ter muita paciência. É mais fácil você falar com o Papa, acho! E tem mais uma, que é inacreditável, você tem que pagar uma taxa para sacar o seu próprio dinheiro! Só aqui, mesmo!

A Motoserra do Acre

Na cidadezinha de Acrelândia, interior do Acre, uma mulher matou o marido, arrancou o negócio de fazer xixi dele, cozinhou com feijão e comeu a parada, sem dó nem piedade. Ela matou o marido poque descobriu que o mesmo assinava sites de conteúdo adulto de outras mulheres. Olha, algumas constatações a respeito desse caso:

– se a moda pega, vai faltar feijão

– dependendo do tamanho do negócio do marido algumas mulheres vão passar fome

– muita gente não vai mais querer comer a linguiça do feijão

– se todo homem que assina conteúdo adulto for morto e capado, vai faltar gente pra fazer filho no mundo

Sem noção da estrela

E a mulher do coisa, que fez mais uma fiasqueira, agora lá na China? Essa daí só falta aparecer com um bebê reborn no colo e começar a fazer propaganda de Casa de Apostas: aí ninguém mais segura! Catiça!

Se liga na missão

Falando em mulher de presidente, o papo agora é que a Michele Bolsonaro pode ser candidata à presidência na próxima eleição, ano que vem. Olha, como diria aquele personagem da Escolinha do Professor Raimundo, o Magro do Bonfa: “não me faz te pegar nojo!” Vamos “se” respeitar, né gente!?

Chinela

E falando em Casa de Apostas, o que foi o depoimento da tal daquela Virgínia, no Senado essa semana? Eu não sei o que é pior: ela ou quem a segue. Isso que essa moça aí é a maior influencer do país! Triste país, esse nosso! Triste! Pelo menos perdeu essa semana 230 mil seguidores, dos quase 53 milhões de ignorantes que ela tem. Menos mal!

Água de c… lavado?

A temperatura ameaça dar uma baixada e já dá aquela vontade incontrolável de comer uma carne assada de panela com polenta, também, mas dá vontade de tomar aquela sopinha safada, é ou não é? Pois lá estava eu naquele supermercado que não me patrocina e vi que existe o Sopão Knorr com 50% menos sódio. Olha, eu tomei tanto isso aí no tempo que fui estudar e morar sozinho, que acredito que o triunvirato sopa de pacote, salsicha e miojo, foram os pilares do meu caráter alimentar para o resto da minha vida. Sem brincadeira! Saudades do tempo que o Sopão Knor tinha 50% A MAIS de sódio, até isso os nutellas conseguiram estragar. Importante frisar que fizemos a sopa aqui em casa, mas nada de sopão Knorr, ok?

Muita gente pamonha no trânsito

Salva de palmas para a prefeitura que proibiu o uso de motos elétricas e similares por pessoas sem a CNH. Está mais do que certo! Eu vi, ninguém me contou, várias e várias barbaridades no nosso trânsito por causa desses veículos e seus condutores. Sábado que passou, estava caminhando na Beira-Rio, altura da APAE e um guri pequeno passou por mim na calçada num pau desgraçado, totalmente sem noção. Chega dessa zona! Foi a coisa certa a ser feita!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Coronel Moacir Gomes Ribeiro, Aguinaldo Kormann, André Montibeller, Eduardo Dalcégio Schlindwein, Felipe Staack, Valério Crespi, Paulo Roberto Montenegro de Oliveira, Glauco Bianchini, Ricardo José Silveira, Germano Staack, Luciano Groh, Pipo Albrecht, Taylor Jung, Nilsinho Wiemes, Júnior Cabelereiro, Leo Facchini, Jimmy Pereira, Catrin Reddiga, Marquinho Staack e pro Arthur Zendron. Fiquem com Deus e ótimo final de semana!

Sabedoria Butecular

“Passarinho que acorda cedo bebe água limpa!” – filósofo indiano Myrran Kas Prhegah