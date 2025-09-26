Asfalto da rua General Osório, em Brusque, é restaurado após falhas técnicas de empresa terceirizada

A recuperação do asfalto da rua General Osório, em Brusque, foi iniciado na noite da quinta-feira, 25, pela Secretaria de Obras após falhas técnicas da empresa terceirizada contratada para realizar o serviço. Os moradores do bairro Guarani reclamaram ao jornal O Município dos buracos deixados na via.

A via ficou danificada após a instalação de uma nova adutora de 500 milímetros no local. A obra ampliou a capacidade de captação e transporte de água até a Estação de Tratamento Central (ETA), responsável por abastecer 85% da cidade, representando um avanço significativo no sistema de abastecimento do município.

Após o término da obra da adutora, uma empresa terceirizada foi contratada para realizar a recuperação do asfalto. No entanto, devido a falhas técnicas e à incapacidade de manter o padrão de qualidade da pavimentação original, o Samae decidiu rescindir o contrato.

A decisão foi tomada após a constatação de reparos mal executados, uso da garantia contratual e emissão de laudos técnicos.

Para dar mais agilidade à recuperação da via e minimizar os impactos à população, o Samae firmou um convênio com a Secretaria de Obras, que assumiu os trabalhos de recomposição asfáltica.

Mesmo com os problemas enfrentados na pavimentação, a implantação da adutora é considerada uma das principais conquistas para a melhoria do abastecimento de água no município.

“O investimento na tubulação vai assegurar que mais água seja captada e levada à Estação de Tratamento Central. Agora, com o convênio, vamos finalizar a recuperação asfáltica com a qualidade que a comunidade merece”, destacou o presidente do Samae, Rodrigo Cesari.

Serviços no asfalto

O secretário de Obras, Ivan Bruns, reforçou que as intervenções foram realizadas à noite para reduzir os impactos no dia a dia da população.

“A equipe deixa suas casas e famílias para trabalhar no terceiro turno, sempre com o objetivo de causar o menor impacto possível no trânsito e no dia a dia das pessoas”, destacou.

Segundo ele, os serviços começaram com a limpeza da via e retirada da poeira, para, em seguida, receber a pintura e aplicação da massa asfáltica. Os pontos que já haviam sido fresados ou que necessitam substituição de base também estão sendo recuperados.

“Começamos com patrola, pintura e compactação, sempre à noite e com apoio do trânsito. Nossa intenção é concluir em até sete dias, mas esperamos terminar antes desse prazo”, finaliza Bruns.

Leia também:

1. Brusque entra na rota de nova frente fria no fim de semana: veja o que esperar

2. Motociclista fica ferido após colidir em lateral de carro que parou em local proibido na Ivo Silveira, em Brusque

3. Brusque tenta recuperação improvável diante do Guarani no Augusto Bauer

4. Nova lei: onde será proibido e onde será permitido consumir bebidas alcoólicas em Brusque

5. Veja seis coisas para fazer no fim de semana de Brusque



Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

