Asfalto de rua no Souza Cruz volta a ceder devido às chuvas; Secretaria de Obras se manifesta

O asfalto da rua Catarina Izabel Knihs Kormann, no bairro Souza Cruz, cedeu devido às chuvas das últimas semanas. Moradores contam que passam pelo problema há mais de dez anos. A Secretaria de Obras falou sobre o caso.

O trecho fica localizado ao final da rua, que não possui saída, e bem de frente para uma residência.

A garagem da casa fica a poucos metros do buraco aberto. Uma moradora do local conta que tem medo de que a qualquer momento a situação possa piorar. Para sair com o carro da garagem ela enfatiza que o veículo precisa passar rente ao meio-fio.

Vai e vem

O motivo da queda do asfalto acontece por causa das fortes chuvas que caíram sobre a região recentemente.

Outros moradores ressaltam que a prefeitura sempre faz o conserto da via, porém sempre que chove, o caso se repete. A situação acontece desde 2008.

O barranco que desliza da rua Catarina cai sobre a rua Andrino Bento Amorim, que fica na parte de baixo. As casas desta rua não são afetadas, porém uma das testemunhas conta que a via já chegou a ficar interditada devido ao problema.

Planejamento

O secretário de Obras, Ivan Bruns, esclareceu que a pasta está estudando em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura Estratégica uma solução para o caso. “É uma obra de grande monta”. Se analisar o desbarrancamento afeta outra rua.

De acordo com o secretário, será necessário fazer uma contenção diferenciada no local.

