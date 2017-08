Assaltante do Paraná é preso em Brusque com mandado de prisão

A Polícia Militar prendeu, na tarde de sexta-feira, 18, um jovem de 20 anos – que não teve o nome divulgado – com um mandado de prisão ativo.

Os policiais faziam rondas pela rua Angelo Tomasia, no Nova Brasília, quando fizeram a abordagem.

Durante a consulta no sistema foi constatado o mandado expedido no estado do Paraná, pelo crime de roubo. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.