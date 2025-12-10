Assaltante foge após dono de casa reagir no Azambuja, em Brusque

Tentativa de roubo à residência aconteceu na noite de terça-feira, 9

Um assaltante fugiu após o dono de uma casa reagir a tentativa de roubo na noite desta terça-feira, 9, no Azambuja, em Brusque.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h20. O proprietário da residência, de 61 anos, relatou estar em casa com a família quando percebeu a presença de um homem na porta.

Segundo o proprietário da residência, ele anunciou estar armado e anunciou o assalto. O morador, no entanto, reagiu, fazendo com que o suspeito fugisse pulando a cerca da residência. Ele não foi mais visto.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.

