Assaltante morre em confronto com a PM após perseguição em Itajaí

Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar durante a noite desta quarta-feira, 13, em Itajaí. O caso teve início no bairro Brilhante e se estendeu até o bairro São Vicente.

Conforme a Polícia Militar, três suspeitos armados invadiram uma residência no bairro Brilhante. Eles renderam um casal, de aproximadamente 60 anos, e roubaram um carro Hyundai HB20, roupas e calçados. Durante a fuga, um dos envolvidos atropelou uma pessoa, que ficou ferida.

Os policiais do Tático e da Agência de Inteligência iniciaram uma perseguição contra os suspeitos. Durante a ação, vários veículos que estavam na via foram atingidos.

Posteriormente, um dos suspeitos abandonou o carro e tentou escapar a pé, invadindo um condomínio residencial, na região do bairro São Vicente. Em um dos imóveis, o homem não encontrou nada e seguiu para o apartamento ao lado, onde havia uma mulher. Ela conseguiu acionar a polícia.

No interior de um dos apartamentos, o homem foi localizado armado. Ele não obedeceu às ordens para se render e apontou a arma contra os policiais, sendo atingido por disparos. O socorro foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O suspeito morto no confronto tinha 19 anos e era natural de Amambai (MS). Mais detalhes sobre a identificação dele não foram divulgados. Nenhum policial ficou ferido.

