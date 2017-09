Assaltantes roubam quase R$ 2 mil em bolsas, em Brusque

Dois funcionários de uma empresa de entregas foram assaltados enquanto descarregavam uma carga de calçados num depósito que fica na rua Alberto Torres, Centro. O crime aconteceu por volta de 10h desta quinta-feira, 31.

Segundo o relato do dono da empresa, quando um dos funcionários aproximou-se do caminhão, dois homens já estavam perto do caminhão.

De acordo com o funcionário, um dos assaltantes levantou a camisa e mostrou e uma suposta arma. Ele deu a ordem para que o empregado se afastasse, e ele assim o fez.

Depois, os assaltantes roubaram cinco caixas de bolsas femininas da marca Arezzo, avaliadas em aproximadamente R$ 2 mil.