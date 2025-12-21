Assassinato e tentativa de homicídio: PM atualiza informações sobre dois casos graves registrados em Brusque neste domingo

A Polícia Militar divulgou, na noite deste domingo, 21, novas informações sobre duas ocorrências graves registradas em Brusque ao longo do dia.

Um dos casos terminou com a morte de um homem após um ataque com faca, na Praça Barão de Schneeburg, no Centro. O outro envolve uma tentativa de homicídio, no bairro Azambuja, onde um homem foi baleado e permanece em estado grave.

No primeiro caso, a guarnição foi acionada após ser chamada por populares que relataram uma briga envolvendo dois homens na praça.

Segundo a Polícia Militar, um deles estava armado com uma faca. Vendedoras de uma loja próxima informaram que, durante a briga, a vítima foi atingida por golpes de faca no abdômen e correu para dentro do estabelecimento na tentativa de se proteger.

Ao entrar na loja, os policiais encontraram o homem, de 33 anos, já em óbito.

Testemunhas relataram que os dois envolvidos, ambos em situação de rua, haviam se desentendido ainda pela manhã. No período da tarde, enquanto a vítima estava novamente na praça, o autor se aproximou e desferiu cerca de quatro facadas antes de fugir.

De acordo com a PM, testemunhas reconheceram o possível autor por meio de fotografias e afirmaram que ele é frequentador habitual da praça. A faca utilizada no crime foi deixada no local e posteriormente recolhida pela perícia.

Tentativa de homicídio

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 14h50, na rua Azambuja, no bairro de mesmo nome. A Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de homicídio envolvendo disparo de arma de fogo.

Segundo informações repassadas por testemunhas, o autor fugiu do local em uma bicicleta, sem camiseta e carregando uma mochila azul. Apesar das rondas realizadas, ele não foi localizado.

No hospital, a guarnição identificou a vítima, um homem de 36 anos, que, conforme o médico plantonista, estava internado em estado grave. Um vídeo analisado pela polícia mostra um homem sem camiseta efetuando um disparo contra a vítima e, em seguida, roubando a bicicleta de um terceiro para fugir.

A Polícia Civil foi acionada para acompanhar a ocorrência, mas não estava no local no momento do atendimento da PM. Até a finalização do registro, não havia atualização oficial sobre o estado de saúde da vítima baleada.

Os dois casos seguem em apuração pelas autoridades competentes.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

