Assassinatos em São João Batista: polícia prende mais dois envolvidos em quádruplo homicídio

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu na tarde de segunda-feira, 28, mais dois suspeitos de participação no quádruplo homicídio ocorrido em São João Batista, no mês de maio. Eles homens foram presos no município de Taquaras, no Rio Grande do Sul.

A ação ocorreu por meio da Delegacia da Comarca de São João Batista, com apoio da Polícia Civil no Rio Grande do Sul.

Segundo a polícia, os homens, de 39 e 29 anos, já possuíam contra si, um mandado de prisão ativo em decorrência da suposta participação no crime.

Os dois se apresentaram na Delegacia de Taquaras. Eles homens foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.

Outra prisão

No início do mês, a Polícia Civil havia chegado ao terceiro suspeito de ter participado do crime. Ele foi localizado em Barra Velha.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 30 anos, estava foragido do Presídio de Chapecó e possuía em seu desfavor um mandado de prisão, em decorrência da suposta participação no assassinato ocorrido em maio deste ano. Ele foi encontrado após troca de informações entre a Polícia Civil de São João Batista e Polícia Civil de Balneário Piçarras.

Crime

O caso ocorreu no dia 17 de maio. Quatro corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro em chamas na estrada municipal Timbezinho, no bairro Timbezinho. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 21h45 para atender à ocorrência.

Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o veículo, um Corsa Sedan ou Classic, completamente tomado pelo fogo. Durante a operação, um morador relatou ter ouvido um grito seguido de uma explosão, o que levantou a suspeita de que poderia haver vítimas no interior do automóvel.

As vítimas são Guilherme Vinicius Bittencourt, 18, Gabriel Salomão de Sousa, 19, Gabriel de Azevedo Pereira, 20, e Tieisson Ramon de Oliveira, 36.

