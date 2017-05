Assembleia Legislativa quer evitar que Casan seja privatizada

Enquanto a Assembleia Legislativa se prepara para votar emenda à Constituição do Estado para que a Casan jamais seja privatizada (porque assim interessa aos maus políticos de SC, de todas as siglas partidárias, para continuar a usá-la para seus inconfessáveis fins), o BNDES continua tocando o Programa de Parceria de Investimentos (PPI), de concessão na área de saneamento, da qual faz parte a estatal catarinense, junto com as congêneres de 17 outros estados.

O jeitinho

Projeto em discussão que altera estrutura administrativa do Poder Legislativo estadual está eivado de maldades contra aquele que paga a conta, aquele otário de sempre. Além de prever 15 novos cargos para a Mesa Diretora (que alguns deputados mais decentes dizem ser absolutamente desnecessários), contempla 115 servidores vindos de fora do Legislativo, oriundos das suspeitíssimas transposições. É um tanto difícil, mas não impossível se saber quem está por trás apadrinhando as ilegalidades. Nisso também tem funcionado nepotismo cruzado. Vergonhoso.

Verba carimbada

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado vai analisar um projeto do senador Dário Berger (PMDB-SC) que prevê a aplicação da verba arrecadada com a cobrança de multas de trânsito em melhorias das vias públicas. Atualmente o Código de Trânsito Brasileiro determina que tal receita seja investida em sinalização, educação de trânsito, fiscalização e engenharia de campo.

Lummertz no NYT

Os jornais norte-americanos The New York Times e Washington Post replicaram ontem reportagem da Agência Associated Press questionando o baixo número de estrangeiros que o Brasil recebe anualmente, mesmo sendo um país tão repleto de riquezas para viagens. Vinicius Lummertz, presidente da Embratur, explicou para a imprensa norte-americana como o plano do governo Brasil + Turismo ajudará a promover o país no exterior e sobre os maiores obstáculos para o turismo internacional. “A maior nação da América Latina ainda está lutando para superar décadas de isolamento e continua sendo a mais fechada das chamadas economias do bloco Brics”, afirmou.

Robôs no ensino

Balneário Camboriú se tornou, desde semana passada, a primeira cidade brasileira a adotar o uso de brinquedos de programar de forma sistemática na educação infantil. O Robô Programável Educacional (Rope), que possibilita que as crianças realizem atividades lúdicas que trabalham a resolução de problemas, o conceito de número, estimativas e outros conceitos fundamentais, foi desenvolvido na própria instituição, chancelada pela Sociedade Brasileira de Computação e viabilizada pelo Ministério Público de SC.

Em fuga

Os surfistas brasileiros estão desolados com a fuga de patrocínios devido à crise. Debandada que chega também à segunda divisão mundial da modalidade, a de acesso (QS) no calendário deste ano. A etapa de Itacaré, na Bahia, em outubro, está confirmada. Mas a de Florianópolis, na praia da Joaquina, no mesmo mês, ainda prospecta patrocinadores.

Glória

Pela passagem do 20º ano de seu primeiro título em Roland Garros, Gustavo Kuerten foi recebido no complexo do torneio francês, domingo, com uma festa surpresa da Lacoste, uma de suas patrocinadoras. Tem mais nesta semana, ainda em Paris: além de assistir a jogos, receberá uma homenagem do Hall da Fama, do qual já faz parte, em Roland Garros.

Crime virtual

A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou projeto da deputada federal Carmen Zanotto (PPS-SC) que pune empresas responsáveis pelo domínio e armazenamento de dados na internet que não encaminhem, quando solicitadas pela Justiça, informações sobre crimes virtuais cometidos contra crianças e adolescentes. Carmen apresentou o projeto a partir de sugestão do Ministério Público de SC para tentar cumprir uma lacuna jurídica não prevista no Marco Civil da Internet.

Rio falido

Depois de atender 1,5 mil crianças e adolescentes carentes e enviar dois alunos à Escola Bolshoi, em Joinville, fato que sempre foi e é muito festejado, o Projeto Vidançar foi obrigado a deixar o local onde funciona há oito anos no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, por não conseguir mais pagar o aluguel de R$ 3 mil. Agora pede ajuda para continuar e atender apenas 200 crianças e jovens da comunidade. Enquanto isso, a corrupção, lá, não dá trégua.

DETALHES