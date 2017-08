Associação abre inscrições para escolinha de futebol feminino em Brusque

No próximo sábado, 2, a Associação dos Moradores da Rua Nova Trento (Amont) realizará em seu ginásio de esportes as inscrições para a escolinha de futebol feminino. Todas as meninas maiores de 10 anos que tiverem interesse em participar devem se apresentar no local a partir das 14h.

As aspirantes a atletas devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis e de posse de seus documentos pessoais. A Amont informa ainda que as aulas serão realizadas aos sábados à tarde e serão totalmente gratuitas para a comunidade. Mais informações no local das inscrições.