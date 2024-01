Associação Artística Cultural São Pedro firma convênio com a Prefeitura de Guabiruba

A Associação Artística Cultural São Pedro (AACSP) assinou um convênio com a Prefeitura de Guabiruba. O recurso, disponibilizado por meio da Fundação Cultural do município, é destinado para o fomento artístico e cultural na cidade.

“Gostaria de agradecer, em nome de toda a diretoria da AACSP, associados e das mais de 350 pessoas que participarão do espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre 2024, o patrocínio da Prefeitura de Guabiruba, através da Fundação Cultural. Novamente temos um convênio firmado apoiando este projeto que é de suma importância, não só para Guabiruba, como para toda a região”, comenta o presidente da AACSP, Sérgio Valle.

Valorização

Segundo a superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jennifer Schlindwein, o convênio é um importante fomentador do movimento artístico guabirubense, além de apoiar a realização de um dos maiores eventos do setor no município.

“O Paixão e Morte de um Homem Livre gera uma grande visibilidade para o cenário cultural guabirubense, além de trazer à cidade muitos turistas, que acabam conhecendo não só o espetáculo, mas Guabiruba como um todo, desfrutando dos serviços e estrutura oferecidos. E a AACSP desempenha um papel fundamental no fomento da prática teatral e resgate da tradição, através do teatro ou de outras ações, como as danças folclóricas”, ressalta.

Ela frisa que as atividades desenvolvidas pela AACSP são uma extensão do órgão na sociedade, sendo um instrumento de enorme relevância para o desenvolvimento do setor no município.

“Sabemos que a Associação faz um trabalho de resgate às tradições dos nossos colonizadores, através dos grupos de dança folclórica e também do Maibaum. Além de realizar ações formativas de plateia, artísticas de contemplação. Assim, o convênio contempla todo o trabalho realizado pela AACSP”, completa.

A superintendente destaca ainda que a assinatura do convênio é celebrado por ambas as partes e que para a Fundação Cultural é uma satisfação renovar a parceria por mais um ano.

“Ficamos felizes em realizar essa parceria anualmente, e em 2024 não seria diferente: estaremos apoiando, participando e interagindo com as atividades desenvolvidas pela AACSP, porque acreditamos que é isso que fortalece o cenário cultural do município. E o papel da Fundação Cultural é apoiar e fomentar cada vez mais a prática artística em Guabiruba”, pontua Jennifer.

Apoio

Da mesma forma fala o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, parabeniza a AACSP pelo trabalho realizado na cidade e ressalta a importância do espetáculo Paixão e Morte para o calendário de eventos guabirubense.

“A administração pública sabe da importância desse belo espetáculo que a AACSP promove em nossa cidade. Parabenizo todos os integrantes que se dedicam a fazer esse trabalho, em manter viva a prática teatral e cultural em nosso município. A Associação nos orgulha muito, é uma satisfação continuar essa parceria e poder engrandecer e apoiar ainda mais suas atividades para que elas possam acontecer da melhor forma possível”, pontua Zirke.

