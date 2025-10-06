Associação Brusque Futsal conquista dois títulos em torneio em Canelinha

A Associação Brusque Futsal de Base/FME Brusque venceu, no fim de semana, dois títulos na Supercopa Canelinha de Futsal de Base. A competição foi realizada e organizada pela Prefeitura Municipal de Canelinha, através da Comissão Municipal de Esportes (CME).

As finais foram no sábado, 4, e domingo, 5. A competição regional teve início em agosto e contou com várias equipes de toda região. Ao todo, foram sete categorias em disputa: Sub 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

A equipe de Brusque participou em quatro das sete categorias em disputa: Sub 9, Sub 10, Sub 11 e Sub 12, sendo que três chegaram à fase final.

No domingo, a equipe Sub 9 superou o BTEC (Botuverá) por 6 a 0 nas semifinais e depois por 4 a 2 a CME Canelinha na final.

Depois, a equipe sub 11 fez 3 a 0 da APADF (São João Batista) e, na final, goleou por 8 a 0 a FME Porto Belo.

Já no sábado, na semifinal, os meninos da categoria Sub 12 empataram em 2 a 2 com a equipe do Cecam (Camboriú) e foram derrotados por 3 a 2 nos pênaltis. Na disputa do terceiro lugar, foram superados por 5 a 2 pela equipe 2TAcademy (Tijucas).

Premiações individuais

Além dos dois títulos por equipe, os brusquenses arremataram também todas as premiações individuais das categorias Sub 9 e 11.

No Sub 9, o troféu de artilheiro foi para Miguel Klabunde com 11 gols marcados e o troféu de goleiro menos vazado também foi de Brusque, Miguel Keller, com oito gols sofridos.

No Sub 11, o artilheiro foi Rodrigo Moser, com 11 gols, e o goleiro menos vazado foi Théo Bessler (seis)

“Por se tratar de um novo projeto de base na cidade, iniciado em fevereiro deste ano, estamos muito satisfeitos com estas conquistas, pois serve para estimular os meninos e pais. Estamos no caminho certo para a evolução da modalidade em Brusque e região”, destaca José Carlos Torresani, professor e técnico.

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

