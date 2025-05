Associação Brusquense de Ginástica Rítmica é campeã catarinense por equipes

A Associação Brusquense de Ginástica Rítmica (ABGR) conquistou, no domingo, 18, o Campeonato Estadual adulto, disputado em Balneário Camboriú. A equipe foi campeã geral, na soma dos desempenhos de suas seis ginastas.

Heloísa Almeida foi campeã na fita, finalista nas maças e obteve o quarto lugar individual geral. Nicolly Crepas foi finalista em maças, bola e fita, assim como Nicole Hames, que terminou na sexta colocação individual geral.

Sthefani Dognini conquistou o terceiro lugar no aparelho bola e as ginastas Vitória Zen Barbi e Thayná Martins completaram o elenco campeão.

Mais conquistas

O fim de semana também teve o Torneio Estadual Adulto em Balneário Camboriú, com participação da ABGR, em 16 de maio. A competição é menor e introdutória ao campeonato, utilizando ginastas ainda não federadas.

Na categoria Nível 1, Luana Reis foi campeã geral, sagrando-se vencedora no arco e na fita. Luísa Reis obteve o quinto lugar geral. No Nível 2, Danielle Penteado foi vice-campeã geral, com a segunda colocação nos dois aparelhos.

Na Copa de Conjuntos Pré-Infantil Nível 1, realizada no domingo, 18, em Balneário Camboriú, a ABGR foi campeã com Maria Alice Hemmer, Heloisa Müller Auras, Carolina Luiza Rodrigues, Heloisa Heil Colombi e Valentina Rocha Ragonha.

