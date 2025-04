Associação Brusquense de Medicina nomeia sede em homenagem ao médico mais antigo do município

A Associação Brusquense de Medicina (ABM) realizou na noite de terça-feira, 8, uma homenagem ao médico brusquense Emilio Luis Niebuhr, falecido em fevereiro, aos 86 anos. A sede da instituição agora levará o nome do médico.

O local fica situado no quarto andar do Centro Empresarial de Brusque e recebeu uma placa em sua entrada com o nome “Sede Dr. Emilio Luis Nieburh”, como reconhecimento à importância do médico junto à associação.

Emilio foi fundador, ex-presidente e não mediu esforços para a aquisição da sala onde localiza-se a sede, além do que, frequentou por mais de 50 anos, ininterruptamente, as reuniões da entidade.

A placa, que foi fixada oficialmente junto à sede da ABM, já havia sido apresentada aos associados, familiares do Dr. Emilio e estudantes de medicina na semana passada, na Unifebe, quando ocorreu a palestra “Desafios da Classe Médica”, que contou com a presença do presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Marcelo Lemos dos Reis.

A cerimônia ocorreu durante a reunião mensal de associados da ABM. Estiveram presentes Elisa Regina S. Niebuhr, viúva do doutor Emilio, e a filha, Eugenia Regina S. Niebuhr Loos.

