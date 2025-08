Associação do Jardim Maluche debate demandas do bairro com prefeitura e vereadores

Membros da Associação de Moradores do Jardim Maluche (Amasc) se reuniram com representantes da Prefeitura de Brusque e vereadores para debater as demandas do bairro. O encontro aconteceu em 24 de julho, no salão da capela do Jardim Maluche.

Na pauta, estavam assuntos como limpeza urbana, melhorias nas sinalizações, abertura de comércios, recuperação de ruas que teriam sido danificadas por caminhões da obra da nova Beira Rio, melhorias no trânsito em geral e outras demandas.

O encontro contou com a presença do secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, e dos vereadores Valdir Hinselmann (PL) e Cacá Tavares (Podemos). Participaram também representantes da Secretaria de Trânsito e da vereadora Bete Eccel (PT).

