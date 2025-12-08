Associação dos Moradores do Azambuja, em Brusque, é reativada

A Associação dos Moradores do Bairro Azambuja (Amba) voltou à ativa no dia 28 de novembro, com a realização da primeira assembleia oficial. A reunião foi aberta ao público e aconteceu na Escola de Educação Básica Padre Lux, no bairro Azambuja, onde os moradores conversaram sobre as principais demandas e necessidades da região.

Dentre as principais demandas levantadas pelos moradores até o momento estão a manutenção das vias e calçadas, solução para o esgoto ao ar livre na praça da comunidade e revitalização da mesma, organização urbana e melhor segurança, principalmente na rua Nova Trento.

A inatividade da associação durou cerca de 14 anos, principalmente pela falta de continuidade administrativa. A última diretoria eleita, em 2011, não deu sequência aos processos burocráticos exigidos por lei, como atualização de estatuto, registros em cartório e renovação de diretoria.

“Com o tempo, a associação deixou de realizar atividades formais e o antigo CNPJ foi baixado pela Receita Federal, levando à paralisação completa das atividades”, informa o representante da associação, Natan Chaves.

Além disso, muitos serviços públicos e melhorias estruturais dependem diretamente da presença de uma associação formalizada, que possa dialogar com a prefeitura, solicitar recursos, apresentar projetos e centralizar as necessidades da comunidade.

De acordo com Natan, a associação está retornando porque o bairro cresceu, novas demandas surgiram e os moradores sentiram a necessidade de ter novamente uma representação ativa e organizada.

“A mobilização dos moradores e o desejo coletivo de fortalecer o bairro motivaram esse retorno”, destaca. Em breve será aberto o cadastro oficial de associados.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

