Associação esportiva de Brusque é reconhecida como utilidade pública estadual

A Associação Educacional e Esportiva Além das 4 Linhas, que atua com futebol educacional em Brusque desde 2017, foi reconhecida como utilidade pública estadual nesta terça-feira, 27.

O pedido foi apresentado no segundo semestre de 2024 à deputada estadual Ana Campagnolo, que acatou e formalizou o projeto de lei que concede o título à instituição. O projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), até ser encaminhado ao plenário.

A concessão foi aprovada na Alesc em 15 de abril, e a entrega e assinatura do documento foram realizadas nesta terça-feira, no gabinete da deputada, em Florianópolis.

“Além do reconhecimento de utilidade pública estadual ter sido aprovado pela maioria dos deputados aqui na casa, nos comprometemos com o envio de emendas parlamentares para manter a colaboração”, afirmou Ana Campagnolo.

A associação também já possui o título de utilidade pública municipal. Os títulos permitem que a entidade tenha mais facilidade com isenções fiscais e outros benefícios. Flávio Luiz, presidente da associação, comemorou e agradeceu o reconhecimento. “Agradecemos por todo o apoio e cuidado com essa geração, que é o nosso verdadeiro propósito”.

A associação

A Associação Educacional e Esportiva Além das 4 Linhas nasceu no ano de 2017, no bairro Santa Luzia, com o objetivo de proporcionar aos alunos a prática do esporte em um ambiente estruturado, integrando a educação e o ensino de boas práticas e valores. Além disso, já esteve em mais de oito países capacitando outros professores com o mesmo método.

O projeto foi reconhecido oficialmente como instituição no ano de 2021. Atualmente, atua no bairro Paquetá, atendendo cerca de 150 crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos, mantendo-os em um ambiente seguro e saudável durante o contraturno escolar.

