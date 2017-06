Atacante Matheus Paraná é dispensado do Brusque

O atacante Matheus Paraná não faz mais parte do elenco quadricolor. Após uma conversa com a diretoria, as duas partes optaram pela dispensa na tarde desta terça-feira, 6. Segundo André Rezini, membro da diretoria de futebol, o atleta estava sendo pouco aproveitado pela comissão técnica, o que pesou para a saída.

“Sempre fazemos reuniões entre direção e comissão, e após o término da terceira rodada entramos em contato com o Matheus. Ele concordou que não estava conseguindo ajudar o clube o quanto poderia”, explica Rezini.

A diretoria agora se movimenta nos bastidores para recompor a peça. Segundo o integrante da diretoria de futebol, ainda esta semana devem aparecer duas novas contratações. “Estamos buscando um atacante para o lugar do Paraná, e um jogador polivalente que possa atuar como meia, volante e lateral-esquerdo”, completa.