Atacante nigeriano é reforço do Brusque na janela extra de transferências

O nigeriano Udeh Clinton, de 23 anos, é um dos três reforços do Brusque na janela extra de transferências para a sequência da Série C. Ele chega por empréstimo do Cianorte-PR, com um gol marcado e duas assistências nos 18 jogos da temporada.

Clinton foi titular na maioria dos jogos que disputou em 2025, especialmente no Campeonato Paranaense, no qual anotou o gol e as assistências. Na Série D, foi titular nas duas primeiras rodadas, e saiu do banco em outras quatro partidas. Foi expulso em seu penúltimo jogo pelo clube, 11 minutos após entrar em campo durante o segundo tempo.

Formado no Giant Brillars, da Nigéria, Clinton chegou ao Brasil em 2021, atuando no Sub-20 do Londrina. Subiu aos profissionais e teve passagens por Vitória de Guimarães e Tondela, em Portugal, mas não se firmou. Está desde julho no Cianorte.

A janela extra de transferências para as Séries A, B e C esteve aberta de 1º a 10 de junho, em função da janela internacional aberta para o Mundial de Clubes. O Brusque contratou o lateral Caio Gomes, o volante Bernardo e o atacante Udeh Clinton, enquanto o atacante Vinni Faria deixou o clube rumo ao Paysandu.

