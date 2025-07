Ataque a escola no RS: veja tudo o que sabemos até agora

O município de Estação, no Rio Grande do Sul, suspendeu as aulas da rede municipal em decorrência do ataque que matou uma criança e deixou outras duas e uma professora ferida, na manhã desta terça-feira, 8. A reportagem de O Município separou as principais informações sobre o caso.

Conforme a Prefeitura de Estação, as aulas foram suspensas por tempo indeterminado. “Estamos com toda a nossa equipe mobilizada, prestando apoio e assistência contínua a todas as famílias e à comunidade escolar neste período”.

O caso

Um adolescente de 16 anos invadiu a Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no centro da cidade, por volta das 10h. O município possui cerca de 6 mil habitantes e a escola atende cerca de 150 alunos.

As vítimas foram três crianças e uma professora. Uma das crianças, de 9 anos, morreu por conta das agressões. Ela se chamava Vitor André Kungel Gambirazi. A professora, de 34 anos, também foi ferida após tentar intervir no ataque, ela e as outras duas crianças, de 8 anos, não correm risco de vida.

As vítimas estão em hospitais da região. Elas pertenciam a turma do 3º ano do ensino fundamental.

Como ele entrou na escola?

Durante entrevistas para veículos de comunicação, o prefeito Geverson Zimmerman relatou que o adolescente teria entrado na escola pela porta da frente para entregar um currículo. Ele pediu pra ir ao banheiro e então invadiu a sala de aula.

O autor do ataque era conhecido na região e também da escola. De acordo com informações preliminares, divulgadas pelo portal GZH, o jovem fazia acompanhamento psiquiátrico.

Durante o ataque, o adolescente soltava bombinhas pela instituição para assustar as crianças. Após a apreensão do autor, feita por pessoas que estavam no local, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Getúlio Vargas, onde segue sob custódia da Polícia Civil. O infrator é morador do município de Estação e não possui nenhum antecedente policial.

De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, as motivações do delito ainda devem ser esclarecidas. “Ainda não há elementos de convicção sobre a real motivação do delito, o que deve ser apurado pela Polícia Civil em breve”.

Governador se manifesta

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou em sua rede social afirmando que o caso não pode ser “naturalizado, relativizado ou esquecido”. Confira a manifestação completa:

“É difícil encontrar palavras que deem conta da dor provocada pela tragédia que abalou Estação nesta manhã. Uma criança perdeu a vida dentro da Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi e outras foram feridas por um adolescente, que já foi capturado.

O que aconteceu não pode ser naturalizado, relativizado ou esquecido. Quero expressar minha solidariedade mais profunda às famílias atingidas, aos professores, alunos e profissionais da escola, e a cada morador da cidade. O Estado está presente para dar suporte, para proteger e para agir.

Determinei que nossas forças de segurança atuem com prioridade total na apuração do caso e que a Secretaria da Saúde atue no apoio à comunidade escolar. Também vamos reforçar, junto à Secretaria da Educação e às prefeituras, as estratégias de proteção e cuidado em todas as escolas do Estado.

Nada é mais urgente do que garantir que nossas crianças estejam seguras. E nada é mais inaceitável do que a violência atravessar os muros de uma escola”.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Leia também:

1. Morador de Guabiruba recebe aviso de corte de energia mesmo com as faturas pagas

2. Republicanos de Brusque participa de encontro estadual do partido, em Florianópolis

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (07 a 08/07)

4. Carro atinge poste na travessa Lagoa Dourada, em Brusque

5. Criança morre no hospital após ataque em escola no Rio Grande do Sul

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: