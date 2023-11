Atendimentos por telemedicina entram em vigor em Brusque; saiba como funciona

O sistema de telemedicina entrou em vigor a partir desta sexta-feira, 18, em Brusque. Ele já havia sido regulamentado no município em outubro de 2023. A secretária de Saúde, Thayse Rocha, afirma que a taxa de resolutividade do serviço é de cerca de 90%.

“Temos em torno de 44 mil pessoas em filas de exames e consultas. Dependendo do procedimento, há pessoas esperando desde 2021. É uma angústia ver as pessoas sofrendo por uma resposta, e é para isso que a telemedicina funciona. Ela amplia o cenário de profissionais”, diz.

Mesmo com o acesso à ferramenta, Thayse diz que parte da população não aceitou o serviço como benéfico. “Quando a população começar a ver o acesso dos médicos que ela pode ter, esse cenário vai mudar”.

Atendimentos

Os atendimentos irão acontecer conforme a fila do Sistema Único de Saúde (SUS) cadastrada no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

“Quando o médico vê que o paciente precisa de um encaminhamento, ele será direcionado ao Sisreg para agendar o atendimento. A pessoa recebe um ranqueamento no sistema para marcar uma avaliação. Não tem como ir direto ao atendimento remoto sem passar por estas etapas” afirma Thayse.

Caso a pessoa não tenha acesso a Internet em casa, será ofertada uma sala especializada no atendimento na Policlínica. “Terão profissionais que irão ajudar a pessoa a ter a consulta pela telemedicina”.

A primeira paciente, que não será identificada por questões de privacidade, foi atendida na sexta-feira, e falou sobre como ocorreu a sua consulta psiquiátrica. “Me senti muito acolhida, tanto pela profissional que me atendeu, quanto os outros servidores da prefeitura que estavam lá”, salienta. “A gente precisa quebrar o tabu de quem acha que médico tem que estar presente fisicamente. Ela resolveu o meu problema, me escutou, me deu retorno e saí de lá muito feliz”, disse.

A paciente conta, ainda, como transcorreu todo o fluxo de seu atendimento, desde o início até o fim da consulta. “A doutora foi muito atenciosa, falei o que eu tinha que falar como se estivesse pessoalmente, como se eu sentisse o calor da pessoa junto, então eu me senti muito à vontade e indico aos outros usuários. Ali está um profissional que está te escutando do mesmo jeito como se estivesse no presencial. Eu recebi receita, recebi retornos, então, os outros usuários que forem chamados nessa consulta, podem ir sem medo, com confiança”, recomendou.

A secretária de Saúde também demonstrou satisfação com o atendimento. “A paciente número um do projeto estava aguardando por uma consulta desde outubro de 2021. Nós estávamos preocupados com este atendimento por conta das condições climáticas, esperando algum travamento do sistema, mas foi um ótimo dia para este teste visto que o sistema se comportou muito bem”, afirmou.

A partir desta terça-feira, 21, serão 12 atendimentos diários, diminuindo uma fila represada para consultas com especialistas em Brusque.

“A ideia é expandir gradativamente o número de atendimentos. Em breve, após alinharmos os fluxos, teremos não um, como neste início, mas três consultórios de telemedicina funcionando em nossa cidade”, completa Thayse.

Especialidades

Thayse diz que a maioria das especialidades serão ofertadas pelo serviço, porém, a área da pediatria está em negociação.

“Fizemos um convênio com o consórcio da Atenção Primária à Saúde (APS) que atende todo o Médio Vale. A empresa conveniada tem todo um catálogo de médicos em todo o Brasil, o que facilita a compra de quantitativos, inclusive. Estamos em negociação com prestador da neuropediatra, pois ele precisa se cadastrar no APS para a pasta contratá-lo.”

O serviço oferecerá atendimento na área da angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, pediatria, psiquiatria e urologia.

