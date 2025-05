O confronto Athletico x Brusque começa às 19h30 desta terça-feira, 20, na Ligga Arena, em Curitiba. É o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.



A partida tem transmissão exclusiva da plataforma de streaming Amazon Prime. É possível assistir com uma assinatura básica ou com o teste gratuito da plataforma.

O jogo de ida, na Arena Joinville, foi realizado em 1º de maio, com empate em 0 a 0.

As duas equipes jogaram neste sábado, 17. Pela oitava rodada da Série B, o Athletico perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova, no OBA, em Goiânia. O Brusque venceu a Ponte Preta por 4 a 1 no Moisés Lucarelli, pela sexta rodada da Série C.

Athletico x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida pela Copa do Brasil, com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h.

