Atleta brusquense conquista ouro no Taekwondo nos Jogos Universitários Brasileiros

O atleta brusquense Marcos Everson Barbosa Quirino, de 23 anos, alcançou um feito memorável em sua primeira participação nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025, ao conquistar a medalha de ouro na modalidade Taekwondo, categoria Poomsae.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), acontece entre os dias 5 e 19 de outubro, na cidade de Natal (RN), reunindo mais de 7 mil atletas de todo o país em diversas modalidades esportivas.

Integrando a Associação Boa Forma de Taekwondo de Brusque, Marcos representou a Uniasselvi que ficou na 3º colocação na classificação geral.

As competições em sua categoria foram nos dias 8, 9 e 10 outubro, e seu desempenho garantiu vaga para os Jogos Universitários Sul-Americanos, classificatórios para o Campeonato Mundial Universitário.

Além da conquista no JUBs, o atleta tem uma agenda intensa em 2025, com participações confirmadas no Campeonato Brasileiro de Taekwondo em São Paulo, na Copa do Brasil em Canoas/RS e nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), que este ano serão realizados em Chapecó.

O sucesso de Marcos reflete também o impacto do Programa Bolsa Atleta de Brusque, que desde 2021 tem apoiado o jovem talento que pratica taekwondo desde de quatro anos de idade.

“Esse incentivo tem sido fundamental para que eu continue evoluindo. Quero agradecer ao município que tem me dado todo o suporte para representar Brusque em grandes competições”, destacou o atleta.

“Por ser minha primeira conquista em jogos universitários, estou muito feliz, até me emocionei muito em ouvir a galera de outras modalidades gritando ‘Santa Catarina’ para todos os atletas que representaram o nosso estado”, completa Marcos.

Marcos acumula um histórico imponente de conquistas.

Dentre elas:

2018 e 2019: Ouro nos Joguinhos Abertos de SC e Bronze no JASC;

2019, 2021, 2022: Prata no JASC;

2022: Ouro no Campeonato Brasileiro em trio (São José/SC);

2023: Bronze no Grand Slam, Bronze na dupla, Prata no Brasileiro e Bronze individual na Copa do Brasil;

2023 e 2024: Campeão da Copa Sul individual e dupla;

2024: Ouro no JASC e Prata no Grand Slam (reserva da seleção brasileira);

2025: Prata no individual e ouro na dupla na Copa Sul; Bronze no Rio Open; (Campeonato Internacional); Ouro no JUBs.

O Taekwondo de Brusque segue em destaque também com outros talentos contemplados pelo Programa Bolsa-Atleta. Akemi Nomura Crespi, (17 anos), conquistou 3 ouros, 2 pratas e 1 bronze em 2024, e já soma 4 ouros e 2 pratas em 2025. Já Lucas Germiniani Dalbosco, (14 anos), foi prata em 2023, bicampeão em 2024 e, neste ano, soma 4 ouros e 1 prata.

