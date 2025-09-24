Atleta brusquense conquista primeiro pódio brasileiro na categoria Sub-23 da Copa do Mundo de BMX Racing

O atleta brusquense Lucas Moresco Zimmermann conquistou o primeiro pódio brasileiro na categoria Sub-23 masculina da Copa do Mundo de BMX Racing. Ele recebeu a medalha de bronze na competição, que encerrou no domingo, 21, em Santiago del Estero, na Argentina.

Zimmermann terminou em 3º lugar entre 56 pilotos de 16 países. Sua performance projetou o Brasil no cenário internacional e abriu novos horizontes para a equipe nacional.

“Foi uma emoção enorme subir ao pódio e conquistar essa medalha. Representar Brusque e o Brasil em uma competição desse nível é um sonho realizado, e espero que esse resultado motive ainda mais jovens a acreditarem no BMX Racing”, afirmou Lucas.

Além do feito inédito de Zimmermann, o Brasil também comemorou outro grande resultado. Guilherme Ribeiro alcançou a 11ª colocação na Elite Masculina, após chegar até a semifinal, reforçando a presença brasileira entre os melhores do mundo.

Os dois atletas integram o programa Bolsa-Atleta municipal de Brusque, que tem sido fundamental no apoio às suas trajetórias. Ambos vêm acumulando bons resultados em competições nacionais e internacionais, o que garantiu suas convocações para a Seleção Brasileira.

