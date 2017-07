Atleta brusquense de natação garante vaga para os Jogos Escolares Brasileiros

A atleta brusquense Manuela Klann garantiu vaga para representar Santa Catarina na disputa dos Jogos Escolares Brasileiros. A vaga foi conquistada no Campeonato Catarinense de Inverno que valeu também como a etapa estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) para atletas de 12 a 14 anos.

Manuela conquistou três medalhas na competição. Duas de terceiros lugares, nas provas de 100 metros costas e 50 metros peito e uma de primeiro, que garantiu a brusquense na competição nacional na disputa dos 50 metros borboleta. “Estou bem feliz. Foi emocionante quando chamaram meu nome porque, além de ter conquistado meu objetivo para os Jebs, estarei ao lado de amigos competindo. Isso é bem legal”, diz Manuela.

O treinador da atleta na Abain/Extreme Academia/FME, José Armando Vasquez Soto, o Bay, comenta que além de Manuela outros seis atletas representaram Brusque nos Jesc, destaque para Arthur Assino, terceiro lugar na prova dos 200 e 400 metros livres. “Esses Jogos Escolares foram muito bons. Uma grande oportunidade para os atletas representarem suas escolas e municípios. A Manuela Klann está de parabéns. O Arthur Assino vem crescendo muito e o Henrique Pavesi também, são hoje três atletas de ponta”, diz.

O treinador ainda valorizou os demais competidores do Jesc e também os medalhistas do Catarinense. Ao todo, os brusquenses conquistaram 31 medalhas. “Esse trabalho é importante pois nunca deixamos de cumprir nosso papel com o município. Só tenho a agradecer a Fundação Municipal de Esportes que nos ajuda muito e comemorar esse resultado da Manuela que vai nos representar nos Jebs”. A disputa dos Jogos Escolares Brasileiros será de 16 a 23 de setembro em Curitiba.

Equipe disputa os Joguinhos no fim de semana

Os atletas da natação de Brusque seguem em ação no fim de semana. O próximo desafio será em Palhoça onde os nadadores disputam os Joguinhos Abertos de Santa Catarina, competição para atletas de 15 a 17 anos. A equipe de Brusque será representada por nove nadadores e, segundo Bay, tem boas expectativas na competição. “Temos o Nicolas Pedrini e a Lara dos Santos que vão brigar por medalhas. Somos uma equipe que sempre acaba incomodando. Acredito que essa edição é boa para mostrar que temos uma base trabalhada dentro de Brusque e espero que a gente consiga trazer bons resultados para a cidade”, ressalta.

Veja abaixo todos os medalhistas e representantes da cidade no Campeonato Catarinense de Inverno e nos Jogos Escolares.

Medalhistas dos Jesc

Manuela Klann

1º Lugar

50m borboleta

3º Lugar

100m costas

3º Lugar

50m peito

Arthur Assino

3º Lugar

200m livre

3º Lugar

400m livre

Participantes:

Henrique Pavesi

Vinicius Henrique Ribeiro

Lucas Rech

Arthur Kormann Furtado

Luis Fernando de Oliveira Farias

Ana Caroline Evaristo

Medalhas Estadual de Inverno

Arthur Kormann – Infantil 1

3º lugar

200m costas

Manuela Klann – Infantil 2

2º lugar

50m livre

2º lugar

200m peito

3º lugar

100m peito

2º lugar

200m medley

3º lugar

100m costas

2º lugar

100m medley

Arthur Assino – Infantil 2

3º lugar

1500m livre

2º lugar

400m medley

3º lugar

200m livre

3º lugar

400m livre

Henrique Pavesi – Infantil 2

2º lugar

200m borboleta

Ana Beatriz Herber – Juvenil 1

2º lugar

200m borboleta

Lara dos Santos – Juvenil 2

1º lugar

100m borboleta

2º lugar

100m costas

3º lugar

100m medley

3º lugar

50m livre

3º lugar

100m livre

Eduardo Duarte – Juvenil 2

3º lugar

100m costas

Georgia Debatin – Júnior 1

2º lugar

200m livre

3º lugar

50m costas

1º lugar

800m livre

2º lugar

200m livre

3º lugar

50m livre

2º lugar

400m livre

Nicolas Archer – Júnior 1

3º lugar

50m livre

3º lugar

50m costas

Leonardo Schlindwein – Júnior 2

1º lugar

50m costas

3º lugar

100m costas

2º lugar

100m livre

1º lugar

50m livre

Demais participantes:

Ana Carolina Evaristo

Ana Lucia de Carvalho

Eduardo José Duarte

Gustavo Cardoso Klann

Jose Arthur Rieg

Jose Armando Boos Vasquez

Rai Strazzer

Vinicius Henrique Ribeiro