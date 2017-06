Atleta brusquense é campeã estadual de fisiculturismo e conquista vaga no Brasileiro

A brusquense Jaine Hariane surpreendeu e conquistou o primeiro lugar em duas categorias no Campeonato Estadual de Fisiculturismo e Fitness. Ela colocou seu nome no topo do pódio das classes Wellness até 1,68 m e Wellness até 23 anos.

Além dos dois troféus, Jaine conquistou também a chance de representar Brusque e Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Agora ela busca apoio e patrocinadores para fazer a viagem até Ribeirão Preto (SP) e poder repetir a boa performance realizada em Balneário Camboriú, no estadual. Jaine disputará a competição nacional em julho.