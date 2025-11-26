Atleta de Brusque conquista ouro no ciclismo BMX nos Jasc

Em uma prova emocionante, o atleta brusquense Guilherme Ribeiro venceu no ciclismo BMX e conquistou o ouro nesta nesta 64ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), nesta terça-feira, 25, em Chapecó.

Nesta final, Brusque contou com três atletas na disputa do título, além de Guilherme, Lucas Zimmermann e Ariel João da Silva participaram da disputa.

Guilherme falou do título e da importância do apoio recebido. “É uma competição que é muito esperada todo ano. Eu sou atleta da Fundação Municipal de Esportes de Brusque. Estou super feliz de ter contribuído. Acho que é a primeira medalha esse ano pro ciclismo e é sempre muito especial correr os Jogos Abertos,” disse.

A equipe de Brusque veio bem desde a classificatória e não teve dificuldades nas quartas de final e nas semifinais. Na decisão, Guilherme largou bem e assumiu a ponta, dominando a volta e garantindo o título. Lucas terminou em sexto.

Na disputa da grande final, Ariel João sofreu uma queda, tendo que ser hospitalizado e vai precisar passar por cirurgia.

Classificação BMX

1º – Guilherme Ribeiro – Brusque

2º – Luiz Eduardo Markiewicz – Jaraguá do Sul

3º – Pedro Queiroz – Itapema

Tênis de mesa encerra participação no por equipe e inicia nas duplas

As equipes de Brusque do tênis de mesa encerraram a participação nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Na última partida foi contra a equipe de Joaçaba, que ocorreu nesta terça-feira, 25, Brusque perdeu por 3 a 0.

Com a final das equipes, os atletas brusquenses começam as disputas das duplas. A modalidade vai contar também com a competição no individual, que ocorre após as duplas.

O treinador da equipe brusquense, Gustavo Vinotti, falou sobre a participação de Brusque na modalidade. “Hoje disputamos a classificação com a equipe de Joaçaba. É uma excelente equipe, uma equipe muito forte, tem muitos jogadores contratados. Infelizmente, não conseguimos a classificação contra Joaçaba. Mas foi um jogo muito pegado, um jogo disputado do início ao fim, mas não conseguimos sair com a classificação,” explicou.

Bolão 16

Após vencer os dois primeiros jogos, a equipe do bolão perdeu para o time de Timbó, 1447 contra 1371. Com o resultado a equipe de Brusque se despede da competição, já que, com as somas dos pontos, o time não conseguiu a classificação.

