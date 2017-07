Atleta de jiu-jitsu brusquense conquista bronzes em Mundial e Sul-Americano

O lutador de jiu-jitsu João Rossato, de Brusque, subiu ao pódio em duas competições importantes da modalidade. No último fim de semana, participando na categoria Peso Leve, Faixa Amarela, ele ficou com a medalha de bronze no Sul-Americano. A competição foi realizada no Tijucas Club, no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 2 mil atletas de 4 a 17 anos.

Já entre os dias 5 e 7 de julho, Rossato participou do Mundial em São Paulo, no ginásio Mauro Pinheiro, evento que envolveu mais de 5 mil atletas. O lutador faturou mais uma medalha de bronze na competição. Rossato é treinado pelo técnico Walter Telles e integra a equipe TeamTelles / Ares BJJ.