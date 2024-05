Atleta do Grupo do Bay sofre tentativa de assalto na Beira Rio, em Brusque

A participante do Grupo do Bay Graziela Beuting, de 41 anos, sofreu uma tentativa de assalto enquanto realizava o treino de corrida na Beira Rio, no bairro Santa Terezinha, na manhã desta segunda-feira, 13.

O caso aconteceu às 7h30. Ela foi abordada por dois jovens de bicicleta, que tentaram roubar seu celular e seu relógio.

“Um deles me segurou pelo braço e tentou tirar meu relógio e celular. Eu comecei a gritar muito e alguns carros começaram a parar. Até que um senhor saiu do carro e me ajudou, foi quando os rapazes saíram correndo, sem levar nada”, conta ela.

Graziela relata que se surpreendeu pelo fato de ser um horário de bastante movimento e isso não ter inibido os homens de tentarem o roubo.

Pedido por segurança

O fato comoveu todo o grupo, que realiza treinos pela cidade com os alunos. O treinador do grupo, José José Armando Vasquez Soto, o Bay, solicita segurança no local e monitoramento na avenida.

“Sempre tentamos realizar os treinos em grupos, justamente para maior segurança, mas é muito comum alguns de nossos alunos treinarem sozinhos. Lamentamos muito que isso tenha ocorrido com nossa atleta Graziela e esperamos que o poder público e as forças de segurança voltem seu olhar para as avenidas Beira Rio. Hoje sabemos que estes espaços são muito utilizados pela população para a prática de atividades físicas, então solicitamos às autoridades competentes segurança e monitoramento nesses locais”, ressalta.

“A Graziela teve a sorte de contar com a bondade de uma pessoa que parou o carro para ajudá-la e agradecemos muito este cidadão por isso. Se ele não tivesse parado, algo pior teria acontecido. Nada foi roubado, mas o abalo emocional de passar por este tipo de agressão fica, e precisamos ter mais segurança para que não aconteça com mais ninguém”, conta.

Ele enfatiza ainda que o grupo deve solicitar uma agenda com o prefeito de Brusque, André Vechi, para levar um pedido formal de monitoramento e segurança.

“Vamos levar este pedido ao prefeito para que possamos ter segurança a todas as pessoas que utilizam a Beira Rio para praticar seus exercícios ou mesmo para ir e vir de seus trabalhos diários”, reforça.

